7 maggio 2014 Meteo, nubi e poche piogge al Centro-Nord Ma da domani torna il caldo estivo Oggi, la perturbazione n. 2 di maggio porterà un aumento della nuvolosità al Nord e in parte nelle regioni centrali. Da giovedì a sabato l'alta pressione sull'Italia darà un rialzo delle temperature con picchi di 27-28 gradi, salvo qualche pioggia solo sui rilievi settentrionali

14:06 - La perturbazione numero 2 di maggio lambirà l'Italia accompagnata da un aumento della nuvolosità al Nord e, in parte, nelle regioni centrali, con piogge più che altro sulle zone alpine e prealpine ma possibili anche sulle alte pianure. Domani la perturbazione scivolerà sull'Adriatico portando qualche temporale sulle regioni adriatiche. Venerdì e sabato l’alta pressione garantirà bel tempo alla Penisola, con poca instabilità sui rilievi del Nord.

OGGI UN PO’ DI INSTABILITA' AL NORD, TEMPO BELLO AL SUD - Al mattino nuvole su gran parte del Nord, con qualche rovescio o temporale su Alpi Centrali e Orientali; in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Nel pomeriggio molte nubi al Nord, con rovesci e temporali sparsi su Alpi, Prealpi e alte pianure; tra sole e nuvole nelle regioni centrali e Sardegna, in prevalenza sereno al Sud. Tra pomeriggio e sera rovesci e temporali sparsi sul Triveneto; qualche acquazzone anche su Lombardia, tra levante ligure e alta Toscana e Friuli. Venti moderati meridionali su mar Ligure, alto Tirreno e canali delle Isole.



TEMPERATURE IN LEGGERO CALO AL CENTRO-NORD - Temperature massime in leggera diminuzione al Centro-Nord; stazionarie o in lieve crescita al Sud e Isole.

Previsti nel pomeriggio 19°C ad Aosta e Torino, 20°C a Brescia, Milano e Potenza, 22°C a Bologna, Firenze, Roma, Bari, Catanzaro, Palermo e Sassari, 23°C a Catania.



TRA LA NOTTE E GIOVEDI' QUALCHE TEMPORALE SULLE REGIONI ADRIATICHE - Nella notte questa perturbazione attraverserà l’Italia centrale diretta verso sud e abbandonerà il Nord: avremo così la possibilità di qualche rovescio tra Appennino centro-settentrionale, Marche e Abruzzo.



Domani mattina questo nucleo instabile poterà effetti tra il Molise e il Nord della Puglia. Nel pomeriggio possibili temporali anche su Basilicata, Appennino meridionale, Puglia centrale e alta Calabria.



Nel resto dell'Italia tempo in prevalenza bello. Venti deboli. Temperature in aumento al Nord, caleranno invece lungo l'Adriatico e al Sud.



TENDENZA: TEMPO BUONO ANCHE NEI PROSSIMI GIORNI, WEEKEND COMPRESO. NON MANCHERANNO PERO' NUBI DI PASSAGGIO AL NORD E UN PO' DI INSTABILITA' SUI RILIEVI - Venerdì sarà in prevalenza una bella giornata, anche se l'alta pressione verrà indebolita nel suo bordo più settentrionale dal passaggio di deboli perturbazioni che dal nord Europa sfioreranno le Alpi e le nostre regioni del Nord.



Sulle Alpi orientali si vedranno nuvole e rischio di qualche rovescio su Alto Adige e rilievi friulani (verso sera qualche pioggia anche sulle Prealpi del Veneto e pianure friulane).



Temperature in aumento quasi ovunque.



Sabato un altro sistema nuvoloso riesce a lambire le Alpi e il Nord-Est con il rischio di rovesci su Alpi e Prealpi orientali. Nubi di passaggio sul resto del Nord (ma si tratterà più che altro di velature). Nel resto dell'Italia tempo bello, con solo qualche annuvolamento appenninico pomeridiano. Venti sud occidentali temperature in aumento su versante adriatico. Punte massime di 27-28°C al Centro-Sud. Domenica arriverà una perturbazione un po’ più attiva che si appoggerà alle Alpi e porterà qualche effetto solo su parte del Nord. Previsti rovesci e temporali su Alpi e Prealpi centrali. Al Nordest cielo più nuvoloso con possibili temporali che a fine giornata potrebbero interessare il Friuli Venezia Giulia. Qualche nuvola in più anche in Lombardia e Veneto, ma nel resto del Paese dominerà il bel tempo. Temperature stazionarie, tranne nelle zone colpite da questa instabilità.