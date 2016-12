12:28 - Le regioni settentrionali sono state raggiunte dall'ennesima perturbazione atlantica: "Nell'allontanarsi verso Est - spiega il meteorologo Rino Cutuli - porterà un po' di piogge al Nordest e nelle regioni centrali adriatiche, mentre domenica qualche pioggia insisterà su Abruzzo, Molise e al Sud; bello nel resto del Centronord. Le correnti fredde che seguono la perturbazione, nel corso del fine settimana faranno calare le temperature".

Le previsioni per sabato - Bel tempo e in prevalenza soleggiato al Nordovest, coste centrali tirreniche e Sardegna; le schiarite saranno ampie anche tra Puglia meridionale e settori ionici della Calabria. Nuvolosità sparsa nel resto d'Italia, più compatta e insistente nel Nordest. Nubi accompagnate da piogge sparse, per lo più deboli, su Venezie, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo e occasionalmente anche su Campania e nord della Sicilia; neve sulle Alpi orientali oltre i 600-800 metri e sul versante adriatico dell'Appennino centrale oltre i 1200-1400 metri. Dalla sera tendenza a un miglioramento nelle regioni di Nordest.



Temperature massime in sensibile calo al Nordest, in leggero ma solo temporaneo rialzo al Sud. Di seguito qualche valore previsto per oggi: 11 gradi per Aosta, Trento, Treviso, Campobasso, Rieti, 12 gradi per Brescia, Bologna, Bolzano, Piacenza, Trieste, Udine, Venezia, Verona, L'Aquila, Potenza, 13 gradi per Bergamo, Cuneo, Milano, Rimini, Ancona, Perugia, 14 gradi per Novara, Torino, Viterbo, Catanzaro, Alghero, Sassari, 15 gradi per Genova, Imperia, Firenze, Grosseto, Pescara, Pisa, Roma, Napoli, 16 gradi per Brindisi, Lamezia, Lecce, Cagliari, Olbia, Palermo, Trapani, 17 gradi per Bari, Crotone, Reggio Calabria, Palermo, 18 gradi per Taranto e 20 gradi per Catania. Ventoso su alto Adriatico per la Bora e sui mari di ponente per il Maestrale; raffiche fino a 50-60 km/h intorno alla Sardegna e sul Medio Tirreno.



Le previsioni per domenica - Tempo soleggiato al Nord e in Toscana, nuvolosità variabile in Sardegna, Lazio e Umbria. Cielo in prevalenza nuvoloso in Sicilia, al Sud e lungo il Medio Adriatico, con possibilità di brevi piogge o rovesci isolati, più probabili nella prima parte della giornata tra Marche meridionali e Puglia settentrionale, nella seconda parte della giornata su Abruzzo, basso Lazio, Molise e gran parte del Sud peninsulare. Spruzzate di neve sull'Appennino centrale e meridionale sopra 1000-1300 metri. Venti deboli al Nord, moderati settentrionali su Penisola e Isole. Temperature in calo su Medio Adriatico, al Sud e in Sicilia, in rialzo nelle Alpi e al Nordest.



Giù le temperature - In questo fine settimana scenderà sull'Italia aria più fredda proveniente dal Nord Europa: le temperature assumeranno così valori tipici di fine inverno da Nord a Sud. Non arriverà però il gelo: si tratterà di un calo che, andando a interessare temperature iniziali di parecchi gradi sopra le medie (soprattutto al Centrosud), riporterà i valori più vicino alle medie del periodo.



Nuove perturbazioni in vista - La nuova settimana inizierà con una giornata di lunedì all'insegna del bel tempo al Nord, nelle regioni tirreniche e in Sardegna; ancora qualche nuvola insisterà sul Medio-Basso Adriatico e all'estremo Sud con la possibilità di qualche residua pioggia in mattinata su Puglia e nella zona tra bassa Calabria e Messinese. Nel corso della giornata tempo in miglioramento anche in queste zone. In mattinata qualche banco di nebbia sarà possibile nelle pianure del Nordovest. Temperature minime in calo al Centrosud, massime senza grandi variazioni.



Martedì tempo buono a inizio giornata un po' su tutta l'Italia; dal pomeriggio si inizieranno a sentire i primi effetti di una nuova perturbazione atlantica, la n 12 di febbraio con un aumento nella nuvolosità al Nordovest, sul versante tirrenico e in Sardegna. Dalla sera arriveranno le prime piogge in queste zone. Mercoledì sentiremo ancora gli effetti di questa perturbazione con piogge sparse al Centronord, in Campania e nelle Isole. Tempo migliore altrove. Giovedì le piogge raggiungeranno anche le altre regioni del Sud e venerdì, ultimo giorno di febbraio, lo passeremo in compagnia dell'ultima perturbazione del mese. La perturbazione n 13 secondo i modelli, potrebbe essere intensa e insidiosa; investirà tutta l'Italia aprendo il mese di marzo all'insegna di un maltempo anche forte.