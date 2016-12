Meteo: nel weekend prevale il sole Rischio temporali solo al centro

12:20 - Un sabato di tempo instabile al Nordest, in Toscana e nelle regioni adriatiche, e una domenica bella e stabile in tutta Italia senza l’afa torrida tipica del periodo: è quello che ci aspetta nel weekend, quando si avvertirà anche un po’ di fresco nelle ore serali e mattutine: le temperature risulteranno infatti leggermente al di sotto dei valori medi stagionali e soffierà un fresco vento di Maestrale.

Bel tempo ovunque anche lunedì e con temperature in risalita. Da martedì è probabile il ritorno dell’instabilità al Nord mentre al Sud potrebbe iniziare la seconda ondata di caldo della stagione.



Sabato con rischio di temporali al centro - La giornata di sabato inizia con il bel tempo in gran parte dell’Italia, soltanto tra basso Veneto, Emilia Romagna e nord delle Marche ci sarà qualche pioggia o temporale.



Nel pomeriggio sole al Nordovest, rischio rovesci o temporali tra Lombardia orientale, Veneto, Alpi orientali, Emilia Romagna, entro-nord Toscana, nord Marche e Abruzzo. In serata migliora in gran parte del Nord, instabile tra Abruzzo, Molise e Nord Puglia. Nella notte rovesci isolati su medio e basso Adriatico, specialmente le coste. Venti di Maestrale in Sardegna, venti da nord-nordovest su Tirreno centro-meridionale, basso Adriatico e Ionio.



Temperature in lieve calo in Emilia Romagna e al Centrosud, stazionarie altrove. Massime pomeridiane per lo più tra 24 e 29 gradi con punte di 30-31 in Salento, Calabria e Sicilia meridionale.



Domenica tempo sereno dovunque - Domenica bel tempo in tutta Italia, a parte una residua ma innocua nuvolosità al Sud e sulle regioni alpine orientali. Nel pomeriggio si diraderanno le nubi anche al Sud. Temperature massime in lieve rialzo al Centronord, in lieve calo all’estremo Sud; valori pomeridiani ovunque non oltre i 30 gradi e in generale leggermente al di sotto delle medie stagionali. Venti deboli al Centronord, si farà sentire il Maestrale al Sud e Sicilia, mentre si attenuerà in Sardegna.



Lunedì bello, martedì variabile al nord - Lunedì giornata bella in gran parte d’Italia, un po' di nuvole solo su Liguria, su alto Piemonte, alta Lombardia e Friuli. Nel resto del Paese cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: residuo Maestrale sul Canale d’Otranto, si attiva il Libeccio in Liguria e comincerà a soffiare lo Scirocco in Sardegna. Le temperature in generale tenderanno a salire, tranne al Nordovest e sul basso Ionio.



Martedì si prevede un peggioramento al Nord (il sole resisterà però in Emilia Romagna) con nuvolosità in aumento e fenomeni su Nordovest, Alpi e zone pedemontane tra est Lombardia e Venezie. Tra sera e notte peggiora anche nel resto del Nord. Il cielo sarà meno pulito in Sardegna e in parte del Centro (soprattutto sul versante del Tirreno) per passaggio di nuvole alte che renderanno il cielo lattiginoso. Al Sud invece splenderà un bel sole.



La perturbazione attiverà venti di Scirocco in gran parte del Centrosud con il conseguente rialzo delle temperature. Si prospetta quindi l’inizio di una nuova e intensa ondata di caldo sulle regioni meridionali a causa dell’arrivo di una massa d’aria sahariana. La Sardegna orientale e la Sicilia tirrenica vedranno i picchi più alti, diffusamente superiori ai 35 gradi.



Nella notte tra martedì e mercoledì qualche nuvola in più si farà strada anche al Centro. Mercoledì la coda della perturbazione porterà nuvolosità irregolare su alta Toscana, Emilia, Nordest e Appennino centrale. Qualche pioggia ancora possibile al Nordest, in graduale attenuazione nell’arco della giornata. Sulla Sardegna dallo Scirocco si passerà al Maestrale, con conseguente altalena termica. Al Sud venti meridionali moderati con rialzi termici piuttosto sensibili sullo Ionio e in Puglia.