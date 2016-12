Meteo, nel weekend Italia divisa in due: piogge al Nord, primavera al Sud

10:34 - Tempo in miglioramento sulle regioni meridionali, mentre fra giovedì e il fine settimana due tempeste atlantiche lambiranno il Nord causando annuvolamenti con poche precipitazioni. Il sistema nuvoloso in arrivo nel weekend, invece, causerà fenomeni più intensi al Nord, specie nella giornata di domenica, mentre l'effetto principale al Centrosud sarà sicuramente un sensibile rialzo termico con valori primaverili, fino a punte intorno ai 24 gradi.

Le previsioni per giovedì - Oggi un po' di nuvole in arrivo specialmente al Nord, regioni centrali tirreniche (anche se più irregolari) e Sardegna, con poche e isolate piogge tra Levante Ligure e alta Toscana e nevicate in particolare nel tardo pomeriggio sera tra Valle d’Aosta e Nordest, nevose sopra 800 metri. Ampie schiarite nel resto del Paese con banchi di nebbia su Venezie al primo mattino. In serata localmente qualche pioggia anche in Veneto e Friuli. Temperature massime ancora sopra la media, ma in calo al Nord.



Rischio valanghe marcato sulle Alpi - In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it, avremo un rischio di grado 3 (marcato) su tutto l'arco alpino. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un’ottantina con ben 28 morti. I periodi valanghivi più intensi si sono verificati nel mese di marzo e, con incidenza maggiore, in quello di aprile: tutto ciò a causa del riscaldamento del manto nevoso.



Le previsioni per venerdì - Sarà una giornata tutto sommato tranquilla, con parecchie schiarite al Centronord. In mattinata nuvolosità residua al Sud con qualche precipitazione isolata possibile sulla Calabria tirrenica. Nel pomeriggio schiarite anche su Puglia, Campania e Isole. Temperature in aumento. In mattinata venti di Foehn nelle vallate alpine e in giornata venti moderati in prevalenza occidentali sui mari, al Sud e nelle Isole.



La tendenza per il weekend - Nel weekend l'Italia sarà divisa in due: al Nord e sull'alta Toscana la perturbazione numero 8 del mese di febbraio riporterà alcune piogge ma localmente intense solo alla fine di domenica su Levante Ligure e Venezie. In coincidenza del peggioramento al Nord si attiveranno i venti meridionali al Centrosud, principalmente di Scirocco. In buona parte del Centrosud infatti si vivrà un anticipo di primavera. Le temperature saranno in aumento ovunque con valori fortemente anomali, fino a 5-10 gradi sopra le medie. Nel corso del weekend le temperature massime saranno comprese tra 14 e 19°C al Centro, tra i 15 e i 20°C al Sud e in Sardegna, tra i 19 e i 24°C in Sicilia.