Meteo, nel weekend forti piogge al Nordest e al Sud ma senza freddo

11:41 - Fine settimana piovoso su gran parte d'Italia alle prese con due perturbazioni: un vortice di bassa pressione che, posizionato sui mari meridionali, spingerà ancora nubi e piogge su gran parte del Sud, e una perturbazione atlantica che nel suo lento movimento verso Est porterà maltempo su tutto il Nord, soprattutto al Nordest, interessando marginalmente anche il Centro. Anche nel weekend non farà particolarmente freddo.

Le previsioni per venerdì - Nubi quasi ovunque. Al mattino piogge su gran parte del Nord (eccetto Ponente Ligure ed Emilia) con limite delle nevicate sulle Alpi in rialzo, generalmente al di sopra dei 1000 metri. Pioverà anche su Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Calabria Ionica, Basilicata, Sud Sardegna. Nel pomeriggio ancora piogge su tutto il Nordest, gran parte del Centro (soprattutto bassa Toscana, Umbria e Lazio), Basilicata e Calabria ionica; nevicate sulle zone alpine oltre 1200-1300 metri. In serata pioverà su gran parte del Sud, con fenomeni in intensificazione sulle zone ioniche. Temperature massime quasi ovunque in crescita con punte di 18-20 gradi nelle regioni meridionali. Forti venti di Scirocco su Adriatico e mari meridionali.



Rischio valanghe - In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it nella giornata di oggi (venerdì) avremo un rischio valanghe di grado 4 (forte) sui rilievi del Trentino Alto Adige e, addirittura, di grado 5 (molto forte)- dunque il massimo su una scala che va da grado 1 a grado 5- sui rilievi del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Prevalenza di grado 3 (marcato) nel resto dell’arco alpino. Il motivo è da ricercare negli abbondanti accumuli di neve fresca cui si aggiungono i forti venti e l’innalzamento delle temperature. Si raccomanda di prestare la massima attenzione, dunque, laddove si pratichino attività di fuoripista e sci alpinismo. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un’ottantina con ben 28 morti. I periodi valanghivi più intensi sono stati a marzo e soprattutto ad aprile a causa del riscaldamento del manto nevoso (fonte Aineva).



Le previsioni per il fine settimana - Sarà un fine settimana con piogge insistenti al Nord e regioni meridionali, anche di forte intensità specie all’estremo Nordest e sulle zone ioniche. Fino a domenica protagonista sarà infatti il forte Scirocco che spazzerà via il freddo su tutta l’Italia peninsulare. Il clima, dunque, manterrà un sapore decisamente autunnale. Attenzione, dunque, al rischio idrogeologico, che nelle zone colpite dalle abbondanti precipitazioni sarà particolarmente elevato.



Sabato giornata di maltempo con piogge più intense al Nordest e neve sulle Alpi sopra i 1000-1400 metri. Le piogge in giornata raggiungeranno anche la Lombardia. Al Centro tempo instabile con nubi e fenomeni più intermittenti. Rovesci con locali temporali al Sud, con accumuli particolarmente rilevanti sulle zone ioniche, soprattutto in Calabria. Temperature massime in lieve calo al Sud, senza grandi variazioni altrove. Forti venti di Scirocco su Ionio e Adriatico.



Domenica la situazione più critica interesserà il Sud con forti piogge e rovesci particolarmente intensi e insistenti su bassa Campania, Basilicata e Calabria. In queste zone i forti fenomeni insisteranno anche lunedì, determinando quindi accumuli particolarmente rilevanti. Nubi ovunque, schiarite soltanto in Sardegna. Piogge sparse al Nordest (anche di moderata intensità sul Veneto), più isolate nel resto del Centronord. Neve sulle Alpi orientali, in mattinata anche sul settore lombardo. Temperature massime in calo su Alpi e, lievemente, al Centrosud. Venti di Maestrale su Isole e basso Tirreno, Scirocco su Ionio e Adriatico.