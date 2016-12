13:10 - Quello in arrivo è un weekend dal sapore pienamente estivo grazie all'incursione dell'Anticiclone Nordafricano che, già da venerdì, favorirà condizioni di bel tempo in tutto il Paese. "Già da giovedì - spiega però il meteorologo Rino Cutuli - avvertiremo i primi sintomi dell'avanzata dell'alta pressione, che comincerà a stabilizzare gradualmente il tempo anche in quelle zone del Centronord rimaste finora esposte alle umide correnti atlantiche".

"In aggiunta, per la gioia degli amanti della bella stagione, i dati attualmente a nostra disposizione - prosegue Cutuli - lasciano intravedere con sufficiente attendibilità una persistenza di questa situazione estiva anche nel corso della prossima settimana con temperature fino a 33-35 gradi e il primo caldo afoso nelle pianure".



Le previsioni per giovedì - Giornata nel complesso soleggiata con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutto il nostro Paese. Nel pomeriggio sarà ancora possibile qualche annuvolamento nel Triveneto e qualche locale addensamento attorno ai rilievi con la possibilità di occasionali e brevi piovaschi nelle zone alpine e prealpine, tra l'est della Lombardia e il Friuli. Temperature massime in leggera crescita con valori che tornano quasi ovunque nella norma, ossia comprese fra i 24 e i 28 gradi nella maggior parte del territorio. Oggi sono previsti 22 gradi a Imperia, 23 gradi a Genova, Venezia, Campobasso, 24 gradi a Torino, Rimini, Trieste, Pescara, Pisa, 25 gradi per Aosta, Bergamo, Novara, Treviso, Udine, Ancona, L'Aquila, Lamezia, Napoli, Brindisi, Potenza, Trapani, 26 gradi per Milano, Brescia, Bolzano, Piacenza, Trento, Perugia, Rieti, Viterbo, Messina, Palermo, 27 gradi per Bologna, Verona, Firenze, Grosseto, Roma, Bari, Catanzaro, Reggio Calabria, Catania, Cagliari, 28 gradi per Lecce, Taranto, Alghero, Olbia, Sassari.



Aria africana in arrivo - Si conferma tra venerdì e il fine settimana il progressivo rinforzo dell'alta pressione protesa dal Nord Africa verso il Mediteranneo centro-occidentale in graduale estensione oltralpe fino alla Germania e al Baltico i primi giorni della prossima settimana. Ne deriverà un'ondata di caldo che potrebbe durare anche una settimana con uno scarto dalle medie stagionali che sarà più accentuato al Centronord e in Sardegna; qui diffusamente si supereranno i 30 gradi e nelle valli avremo i primi episodi di caldo afoso. Nelle nostre regioni meridionali, invece, le temperature risulteranno più vicine alla norma. Questo caldo non riguarderà soltanto la nostra Penisola: anche nella Francia orientale, nei Paesi alpini e in Germania arriverà il primo caldo estivo con punte anche oltre 30 gradi.



Impennata delle temperature - Per dare un esempio del rialzo termico che sarà più sensibile al Centronord, prendiamo qualche città come esempio. Aosta che oggi ha una temperatura prevista di 25 gradi, domenica ne vedrà 32 per poi arrivare a 33 gradi lunedì. Milano passerà dai 26 di oggi, ai 32 domenica fino ad arrivare a 33 gradi lunedì. Bolzano passerà dai 26 di oggi, ai 34 domenica fino ad arrivare a 35 gradi lunedì. Roma oggi vedrà 27 gradi, domenica 32 e lunedì 33 gradi. Sassari oggi ha 28 gradi previsti, domenica e lunedì arriverà a 34 gradi.



Le previsioni per venerdì - Nel complesso sarà una giornata soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso; da segnalare qualche velatura di passaggio al Centronord e in Sardegna e qualche locale annuvolamento nelle ore più calde attorno ai rilievi con la possibilità di isolati e brevi temporali nelle Alpi occidentali. Temperature in aumento ovunque, anche di 2-3 gradi; nelle Isole, nelle regioni tirreniche e al Sud, potremmo toccare i 30 gradi. Possibili punte sopra i 30 gradi in Sardegna.



Il tempo del fine settimana - Il fine settimana inizierà con un sabato sempre soleggiato anche se sarà possibile qualche temporaneo passaggio di velature al Centrosud, specie in Sardegna e nel pomeriggio avremo degli addensamenti intorno ai monti con brevi isolati temporali pomeridiani su Alpi orientali e Appennino Abruzzese. Domenica si accentua ulteriormente la stabilità atmosferica e saranno poche anche le nuvole pomeridiane sui rilievi. Le temperature tenderanno ancora a salire da nord a sud, con punte di 34-35 gradi.