Meteo, nel week end arriva una nuova e intensa perturbazione sull'Italia

18:56 - Dall'Oceano Atlantico si avvicina un perturbazione abbastanza intensa attiva sulla penisola iberica, preceduta da venti umidi e miti meridionali che daranno origine a precipitazioni anche sul Nord Italia, intense nelle aree esposte al flusso meridionale, come la Liguria e l'arco alpino centro orientale. Nelle 24 ore successive il fronte perturbato raggiungerà la nostra penisola e, domenica pomeriggio si troverà sul Sud Italia.

Le previsioni per sabato - Sabato sulle regioni settentrionali cielo coperto e giornata quasi ovunque piovosa con piogge a tratti anche di forte intensità. Neve sulle Alpi sopra 700-1200 m. Sulle regioni peninsulari pioverà intensamente sull'alta Toscana, debolmente sul resto della Toscana, sul Lazio e in Campania. Qualche schiarita solo all'estremo Sud e nell'est della Sicilia. Temperature stazionarie o in leggero rialzo. Venti meridionali da moderati a forti su mar Ligure, Sardegna, Tirreno, regioni centrali, medio e alto Adriatico.



Le previsioni di domenica e dell'Epifania - Domenica tempo generalmente perturbato. Al mattino piogge o rovesci diffusi soprattutto su regioni centrali tirreniche, Campania, Lombardia, Nordest, ovest della Sicilia e della Sardegna. Nel pomeriggio tendenza a schiarite sul Piemonte e graduale attenuazione delle precipitazioni nel resto del Nord e sulla Toscana. Piogge o rovesci in arrivo al Sud, più intensi su Calabria e Puglia meridionale. Dalla sera fenomeni in esaurimento su gran parte del Centronord e sulla Sardegna. Temperature: in calo in Sardegna. Venti forti al Sud, sulle isole e su tutto il Tirreno.



Nella giornata dell’Epifania il tempo migliorerà da Nord a Sud, soprattutto in termini di precipitazioni. Rimarranno alcune nubi, ma con poche piogge soltanto su zone ioniche e Sicilia.