12:10 - La prima perturbazione di maggio darà luogo a un vortice di bassa pressione che scivolerà dal Mar Ligure verso il Sud portando una fase di maltempo al Centronord con forti temporali. Sabato ancora instabilità al Centrosud mentre domenica tornerà il sole al Nord, migliorerà anche al Centro, e resterà ancora un po' instabile al Sud. La prima parte della settimana sarà segnata dalla presenza di tempo stabile.

Le previsioni per venerdì - Al mattino maltempo al Nord, con rovesci e temporali anche forti al Nordovest e in Emilia Romagna. Qualche temporale anche su Marche e Sardegna. Nel pomeriggio ancora bel tempo all'estremo Sud e Sicilia; molti rovesci e temporali in tutto il resto del Paese, con fenomeni anche forti, con rischio di grandine e forti raffiche di vento in Liguria, Emilia e gran parte del Centro; in serata forti temporali tra basso Lazio e Campania e rovesci su Marche e Abruzzo. Soffierà un forte Maestrale in Sardegna. Temperature in netto calo al Nord e in Sardegna. Previsti 13°C ad Aosta (ieri 19°C), 14°C a Torino (ieri 23°C), 15°C a Milano (ieri 22°C), 17°C a Bologna, Venezia, Ancona e Roma, 19°C a Firenze, Grosseto, Palermo, Lecce, 20°C a Reggio Calabria e Messina,. 22°C a Catania.



Le previsioni per sabato - Migliora parzialmente al Nord. Al mattino piogge dalle Marche alla Puglia settentrionale, su Umbria, zone interne della Toscana e del Lazio, su Campania, Calabria tirrenica, Sicilia centro-occidentale e Sardegna; altrove nuvoloso. Nel pomeriggio resta nuvoloso residua instabilità pomeridiana su Triveneto e est Lombardia locali rovesci tra Prealpi e pianure adiacenti. Maltempo in tutto il Centrosud dove si avranno rovesci e temporali diffusi, localmente anche di forte intensità. In serata restano i rovesci sulle regioni adriatiche e, isolatamente, su Campania, Basilicata e Calabria, mentre migliora sulle altre regioni. Temperature: minime quasi stazionarie; massime in rialzo al Nord, anche di 6-8 gradi sul Nordovest; massime in calo sulle altre regioni. Venti da moderati a forti: di Maestrale su Sardegna e Canale di Sicilia, di Libeccio sulle regioni ioniche, di Scirocco su quelle adriatiche.



Le previsioni per domenica - Il vortice ciclonico generato dalla perturbazione si sposterà verso sud nella giornata di domenica, posizionandosi intorno al basso Adriatico. Al Nord la giornata sarà all'insegna del sole e del cielo limpido anche grazie ai venti di Föhn. Addensamenti nuvolosi resisteranno al Sud, in Sicilia e sul medio basso Adriatico; nuvole a tratti anche su Lazio e Umbria. Piogge sulla fascia del medio Adriatico e anche al Sud e in Sicilia al mattino. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno ad attenuarsi tranne che sull' estremo Sud (Calabria e centro-sud della Puglia). Qualche rovescio isolato anche su basso Lazio, Sicilia e Sardegna che vivrà una fase di instabilità pomeridiana nel sud. Temperature in calo su medio adriatico, Puglia e Basilicata. Neve sull'Appennino centrale intorno ai 1500-1600 metri.



La tendenza per la prossima settimana - Lunedì miglioramento generale grazie alla rimonta dell'alta pressione con residua nuvolosità al Sud e in Sicilia. Le temperature saranno in sensibile aumento. Martedì ancora prevalenza di tempo bello anche se aumenterà la nuvolosità al Nord, mentre mercoledì potrebbe arrivare la seconda perturbazione di maggio sulle regioni settentrionali.