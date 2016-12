14 gennaio 2014 Meteo, maltempo su tutto il Paese Una nuova perturbazione ha raggiunto la nostra Penisola e porterà la pioggia su gran parte dell'Italia con nevicate sulle Alpi anche al di sotto di 1.000 metri Tweet google 0 Invia ad un amico

12:39 - Una nuova perturbazione ha raggiunto la nostra Penisola e porterà la pioggia su gran parte del Paese con nevicate sulle Alpi anche al di sotto di 1.000 metri mentre mercoledì, prima di abbandonare la Penisola, farà piovere ancora sulle regioni meridionali. Giovedì giornata di pausa, nuvolosa ma non piovosa, anche se tra sera e notte al Nordovest arriverà la pioggia portata da una nuova perturbazione.

Le previsioni per martedì 14 gennaio - Martedì nuvole su tutta Italia: nel corso del giorno piogge diffuse su tutto il Nord, regioni tirreniche, Sicilia e, a carattere più intermittente e isolato, anche su Marche e Sardegna; nevicate abbondanti sulle Alpi al di sopra di 800-1000 metri.



Le regioni interessate dalle piogge più intense saranno la Liguria, l'alta Toscana e le Prealpi tra la Lombardia e il Triveneto con accumuli anche superiori ai 50 mm nel giro di 24 ore. Nel pomeriggio le piogge gradualmente cesseranno all'estremo Nordovest e entro la notte migliorerà anche nel resto del Centronord perché la perturbazione si sposterà verso Sud. Temperature massime in diminuzione al Centronord, comunque ancora nel complesso al di sopra delle medie stagionali.



Le previsioni per mercoledì 15 gennaio - Mercoledì prevalenza di tempo bello al Nordovest e regioni centrali tirreniche. Attenzione alle nebbie, anche persistenti, sulla Val Padana centrale e nelle valli del Centro. Nuvole sulle altre regioni: piogge sparse residue su Puglia, Calabria e Sicilia a causa della coda della perturbazione nr. 4 del mese. Temperature massime in lieve calo nelle regioni adriatiche e al Sud, stazionarie o in leggero aumento altrove. Venti moderati sulle regioni meridionali.



La tendenza per il prossimo fine settimana - Giovedì sarà una giornata piuttosto nuvolosa su buona parte del Paese, specie al Sud, ma senza piogge . Attenzione alle nebbie che torneranno sulla Val Padana, sulle coste dell'alto Adriatico e nelle valli del Centro. Nel pomeriggio tornerà anche a farsi vedere il sole su buona parte del Centrosud. Al Nord aumenteranno invece gradualmente le nubi per l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, la numero 5 del mese di gennaio. Tra pomeriggio e sera inizieranno infatti le prime deboli piogge al Nordovest.



Venerdì il peggioramento si estenderà a tutto il Nord, alla Toscana e al Lazio. Sono attese sulle regioni settentrionali e su quelle del versante tirrenico piogge piuttosto intense. Nel corso di tutta la settimana cadrà neve molto abbondante sulle Alpi, fino al basso Piemonte tra venerdì e domenica, tra i 700 e i 1000 metri di quota. Nevicate anche sull'Appennino ligure e tosco-emiliano a quote più elevate.



Sabato ancora piogge: più deboli al Nord e più insistenti sulle regioni centrali. Nubi innocue al Sud e Isole, con schiarite più ampia tra Sicilia e Calabria. Domenica si intensificano le piogge specie al Nordovest e sulle regioni tirreniche, raggiungendo anche la Sicilia. Sarà una giornata di maltempo piuttosto diffuso.