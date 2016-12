20:40 - Mercoledì breve tregua, ma giovedì torna il maltempo al Centronord. Attenzione alle zone alluvionate dell'Emilia, dove le piogge saranno insistenti. Venerdì inizia, in ritardo di un mese, il vero inverno. Freddo più intenso e possibili nevicate a quote basse al Nord a inizio della prossima settimana.

Mercoledì poche piogge sul versante tirrenico - Qualche pioggia a inizio giornata tra Liguria, basso Piemonte e Pavese e tra Lazio e Campania; nebbie su Emilia orientale e valli del Centro. Anche nel pomeriggio qualche debole pioggia potrà insistere nell'entroterra ligure e sul versante tirrenico, con cielo nuvoloso nel resto del Centrosud; maggiori schiarite su Alpi, Prealpi, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Un po' ventoso al Sud.



Punte di 16 gradi in Sicilia - Temperature massime in lieve calo al Nord, ma avremo valori al di sopra delle medie in molte zone. Previsti 10°C a Milano e Bergamo, 12°C a Bologna, Verona, Roma e Ancona, 13°C a Firenze, Grosseto e Pisa, 14°C a Bari, Napoli, Alghero, Cagliari e Taranto, 15°C a Palermo e Trapani, 16°C a Catania.



Rischio valanghe - In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it nella giornata di oggi avremo un rischio valanghe di grado 3 (marcato) sulla maggior parte dell’arco alpino e in particolare di grado 4 (forte) su Prealpi Bresciane, Alpi e Prealpi Orobie. Si raccomanda di prestare la massima attenzione, dunque, laddove si pratichino attività di fuoripista e sci alpinismo. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un’ottantina con ben 28 morti.



Giovedì peggiora al Centronord - Giovedì la perturbazione n. 8 del mese di gennaio porterà un peggioramento, con precipitazioni che inizieranno al mattino su Sardegna, Liguria (con nevicate sull'Appennino ligure tra gli 800 e i 900 metri) e regioni tirreniche. Nel pomeriggio la perturbazione avanzerà verso ovest e saranno coinvolte la Toscana, il Lazio e la Sardegna e la Lombardia. Tra la sera e la notte le piogge cadranno anche sul Nordest e il medio adriatico. Le piogge più intense saranno su Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Limite delle nevicate sull'Appennino centro-settentrionale fin verso 900-1200 metri e tra i 500 e gli 800 metri su Alpi e Prealpi centro-orientali, in calo nella notte. Temperature: in diminuzione le minime al Sud; massime in leggera flessione al Nord, Toscana e Sardegna.



Venerdì inizia il vero inverno - Dopo un lungo e anomalo periodo caratterizzato da un clima autunnale, in cui dal 20 dicembre al 20 gennaio sono cadute le piogge che dovrebbero cadere nell’intero autunno, nella giornata di venerdì arriverà il primo vero impulso di aria fredda di origine artica sul nostro Paese dall’inizio dell’inverno. Il nucleo di aria fredda creerà un vortice che si posizionerà sulla Corsica e renderà la giornata molto instabile e perturbata. Le piogge e i temporali riguarderanno il Nordest e le regioni del Centrosud, in particolare quelle tirreniche e le Isole. Purtroppo le piogge più insistenti cadranno sull’alto Adriatico e sull’Emilia Romagna, proprio nelle zone colpite recentemente dall’alluvione. Cadrà la neve sull’Appennino emiliano a 300-400 metri e qualche fiocco misto a pioggia potrebbe cadere anche sulle città pedemontane come Bologna, Reggio Emilia e Modena. Neve anche sui rilievi della Sardegna fino ai 600 metri e su quelli della Sicilia fino ai 1000 metri. Attenzione ai venti intensi che saranno burrascosi in Sardegna, con raffiche anche a 100 km/h. Soffierà anche la Bora sull'alto Adriatico. Le temperature saranno così in calo e il clima sarà più invernale che autunnale.



Le previsioni per il weekend - Nel weekend il tempo sarà buono al Nord e senza il fastidio delle nebbie. Più instabile al Centrosud in particolare nella giornata di sabato. Per l'inizio della settimana, tra il 27 e il 28, ci potrebbero essere le condizioni termiche per nevicate al Nord a quote molto basse, ma al momento le precipitazioni sembrerebbero piuttosto scarse.