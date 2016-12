17 gennaio 2014 Meteo, maltempo al Centronord

10:52 - Intensa fase di maltempo al Centronord, oggi piogge battenti e forte sciroccata con raffiche fino a 80 km all'ora. Accumuli di pioggia elevati su Liguria, alta Toscana e fascia prealpina. Domenica si registrano peggioramenti anche in Meridione. Le temperature sono, però, insolitamente miti. Il meteorologo Andrea Giuliacci spiega: "Nel fine settimana un’altra perturbazione porterà nuove piogge".

Piogge e forti venti - Oggi tempo discreto al Sud e isole, fra sole e nuvole e in generale senza piogge. Molte nubi invece nel resto d’Italia: al mattino piogge diffuse al Nord e Toscana, con neve sulle Alpi oltre 500-800 metri; nel pomeriggio piogge in estensione anche a Umbria e Lazio e quota neve sulle Alpi in lieve aumento. Temperature massime in lieve calo al Nordovest, stazionarie o in leggero aumento nel resto del Paese. Ventoso per venti dai quadranti meridionali. Questa mattina registrate raffiche di Scirocco a 70 km/h a Palermo.



Si intensifica il rischio valanghe - In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it nella giornata di oggi rischio valanghe da grado 3 (marcato) a grado 2 (moderato) sulla maggior parte dell’arco alpino. Si raccomanda di prestare la massima attenzione, dunque, laddove si pratichino attività di fuoripista e sci alpinismo. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un’ottantina con ben 28 morti. I periodi valanghivi più intensi sono stati a marzo e soprattutto ad aprile a causa del riscaldamento del manto nevoso (fonte Aineva).



Liguria sorvegliata speciale - A partire da ieri pomeriggio e per tutto il fine settimana avremo due fasi di forte maltempo. La prima insisterà fino a gran parte della giornata di oggi. La seconda sarà nel weekend. Le regioni maggiormente bersagliate saranno Liguria, Lombardia, zone prealpine e pedemontane delle Venezie, alta Toscana. Nella prima fase la Liguria potrà localmente vedere accumuli fino a 100 mm e le altre zone tra i 50 e gli 80 mm. Nella seconda fase Liguria, Lombardia, zone prealpine e pedemontane delle Venezie, alta Toscana vedranno accumuli tra i 50 e i 100 mm. In Liguria fino a domenica si potranno localmente accumulare dai 150 ai 200 mm e nelle altre zone tra 100 e 150 mm.



Nel weekend perturbazione numero 6 - Fine settimana ovunque nuvoloso, con piogge sabato al Nord, Toscana, Umbria, Salento e Calabria Ionica. Giornate decisamente ventose per tiepidi venti meridionali. Nubi innocue sul resto del Centrosud e nelle Isole. Neve fino a 400-500 metri nel Cuneese, nelle valli alpine più esterne e a quota più alta sulla fascia alpina orientale. Al Sud nuvole più irregolari senza piogge. I venti da sud tenderanno a intensificarsi con conseguente aumento delle temperature. Sono previste punte di 20-22 gradi sulla Sicilia tirrenica.



Domenica è previsto un peggioramento diffuso su buona parte della Penisola: pioverà al Nord praticamente tutto il giorno. Attese forti piogge su Friuli Venezia Giulia, Prealpi centro orientali, Liguria e alta Toscana, dove nell’arco delle 24 ore di domenica si dovrebbero accumulare anche più di 50 mm di pioggia. Piogge più intermittenti sulle regioni tirreniche, Toscana, Lazio e Campania. Il peggioramento arriverà anche al Sud con piogge su Puglia meridionale, Basilicata e Calabria (al mattino anche in Sicilia e Sardegna). La quota neve sarà in rialzo sulle Alpi tranne che in Piemonte, dove arriverà fino ai 700 metri nel cuneese. La zona meno coinvolta dalle piogge sarà il medio Adriatico.



Previste raffiche intense di Scirocco - Il forte vento di Scirocco sarà ancora protagonista su quasi tutti i mari, specialmente al Sud e in Sicilia. Sono previste raffiche fino a 70-80 km/h. Anche l’inizio della prossima settimana si conferma movimentato per l’insistenza di una circolazione depressionaria che favorirà un flusso umido meridionale. Anche nel fine settimana lo Scirocco contribuirà a creare l’effetto Stau, (parola tedesca che significa "coda", "ristagno": questi venti intensi e umidi andranno a "sbattere" sul lato sopravento delle montagne del Nord scaricando molta pioggia che insisterà per diverso tempo sulle stesse zone. Lunedì si attenueranno le piogge al Nord e verrà invece ancora coinvolto il Centrosud e l’Adriatico. Martedì miglioramento più evidente al Nord e pioggia al Sud e sulle Isole.