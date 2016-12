5 aprile 2014 Meteo, la settimana si chiude fra le nuvole Nella prima parte della prossima settimana tempo in generale soleggiato e un po' di caldo fuori stagione Tweet google 0 Invia ad un amico

11:54 - Ancora molte nubi e piogge sparse al Centrosud per un vortice di bassa pressione che insiste sul basso Tirreno. Domenica la circolazione depressionaria, in graduale allontanamento verso la Grecia, porterà ancora un po' di piogge sulle estreme regioni meridionali mentre al Centronord, con il rialzo della pressione, tornerà il sole. Nella prima parte della prossima settimana tempo in generale soleggiato e un po' di caldo fuori stagione.

Le previsioni per sabato 5 aprile - Graduali schiarite al Nordovest, ancora molte nuvole invece sul resto d'Italia. Al mattino deboli piogge in esaurimento sulle regioni di Nordest e al Centro. Rovesci sparsi su Isole e al Sud a partire dalla Calabria. Nel pomeriggio rovesci e locali temporali su Puglia centromeridionale, Basilicata, Calabria, Sicilia settentrionale e Sardegna (soprattutto la zona centrale e quella sudorientale). Al Centronord tendenza al diradamento della nuvolosità, qualche piovasco isolato soprattutto in prossimità dei rilievi e sulla bassa Toscana. La sera ancora rovesci soltanto all’estremo Sud e sulla Sicilia settentrionale.



Temperature massime in rialzo al Nord, soprattutto al Nordovest, in leggero calo in Sicilia. Ventoso al Sud e Isole.



Le previsioni per domenica 6 aprile - Domenica prevalenza di bel tempo al Centronord e Sardegna. In generale nuvoloso o molto nuvoloso al Sud e in Sicilia: rovesci e temporali qua e là su Puglia meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale e orientale. Temperature quasi ovunque in crescita e al di sopra della norma (in particolare al Nord).



La tendenza per la prossima settimana - La prima parte della prossima settimana sarà caratterizzata dalla rimonta dell'alta pressione che, mantenendo le piovose perturbazioni atlantiche lontano dal nostro Paese, garantirà tempo soleggiato da Nord a Sud (al più, qualche nube innocua) e ci riporterà in un clima dal sapore di primavera inoltrata, in alcuni casi addirittura quasi estivo. Le temperature massime torneranno infatti a registrare valori di molti gradi sopra le medie del periodo con punte fino a 25-26 gradi: l'anomalia termica, a inizio settimana, potrà dunque essere in alcuni casi di addirittura 8-10 gradi.