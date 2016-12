Meteo, la settimana si apre all'insegna dell'instabilità: nubi e pioggia

14:07 - "Inizio di settimana instabile sull'Italia con nubi accompagnate da rovesci di pioggia e temporali, soprattutto al Centrosud". A dirlo è il meteorologo Lorenzo Danieli. "Le temperature - sottolinea - saranno un po' inferiori alle medie stagionali con valori tipici di fine febbraio - inizio marzo. Mercoledì una depressione in formazione sul Mediterraneo determinerà un deciso peggioramento su molte regioni del nostro Paese".

Nella giornata di lunedì torna il sole al Nordovest dove è previsto un cielo sereno o poco nuvoloso. Nel resto d'Italia insisteranno molte nuvole con una nuvolosità che in generale risulterà variabile e irregolare, ma che a tratti sarà compatta tra Emilia Romagna e regioni tirreniche. Nubi che nel corso del giorno saranno associate a piogge anche sotto forma di rovesci e temporali nel Nordest (soprattutto al mattino), al Centro, Campania, Calabria, Nord della Sicilia e Sardegna; fenomeni più isolati in allontanamento questa mattina in Puglia.



Martedì aumentano le nubi - Martedì al mattino fase di tregua con nuvole che lasceranno spazio a parziali schiarite su molte zone del Nord e della Penisola. Un nuovo peggioramento raggiungerà la Sardegna con piogge sparse e qualche rovescio che, nel pomeriggio, coinvolgeranno anche la Sicilia, la fascia tirrenica e la Liguria. Altrove nubi di nuovo in aumento, ma con qualche fenomeno solo sulle Prealpi orientali. Tra sera e notte estensione di locali precipitazioni al Nordovest, nelle zone interne della Penisola e al Sud. Temperature minime in calo eccetto sulle Isole; massime in lieve rialzo su alto Adriatico e sulle regioni peninsulari. Venti da moderati a forti in Sardegna e, dalla sera, anche in Sicilia.



Mercoledì peggiora su tutto il Paese - Da mercoledì, e probabilmente fino a sabato, si conferma un periodo di tempo instabile e fresco, con temperature anche inferiori alla media stagionale. Mercoledì nuvole su tutta l'Italia. Al mattino piogge sulla Sardegna, deboli nevicate sulla Alpi occidentali sopra 800 metri. Nel pomeriggio la perturbazione, con piogge e rovesci, coinvolgerà le regioni centrali, la Campania, la Sicilia e, soprattutto tra pomeriggio e sera, l’Emilia; continuerà a piovere in Sardegna. Sull'Appennino centro-settentrionale neve sopra 1000-1400 metri. Temperature per lo più senza variazioni di rilievo.



Bello nel weekend - Giovedì molte regioni saranno ancora coinvolte da questa circolazione di aria umida e instabile; circolazione che andrà indebolendosi, gradualmente, nel corso della giornata di venerdì, per portarci a un weekend che dovrebbe risultare tutto sommato buono con un graduale rialzo delle temperature.