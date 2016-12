23 giugno 2014 Meteo, l'Italia spezzata in due La settimana inizia con tempo variabile e instabile al Nord e una breve ondata di caldo africano al Sud con picchi di 38-39° C. Calo termico già da giovedì Tweet google 0 Invia ad un amico

10:58 - L'Anticiclone Nordafricano che si spingerà più decisamente verso le nostre regioni col suo carico di aria sahariana dominerà l'inizio della settimana. L'azione di questo fenomeno sarà più efficace al Centro-Sud dove il caldo si farà pesante e, entro mercoledì, si potranno superare i 35° C, con punte di 38-39° C in alcune zone. Le regioni settentrionali, invece, vedranno un rapido alternarsi di nubi, momenti di sole e qualche temporale.

LE PREVISIONI PER OGGI (LUNEDI')- Sole diffuso al Sud e in Sicilia con un cielo sereno quasi ovunque a parte qualche annuvolamento pomeridiano in Appennino. Prevarrà il bel tempo anche al Centro, in Liguria e in Emilia Romagna ma con qualche passaggio nuvoloso accompagnato da brevi piovaschi o temporali nelle zone interne appenniniche. Giornata più variabile e instabile al Nord con temporali anche forti che insisteranno maggiormente su Alpi, Piemonte e Friuli Venezia Giulia.

TEMPERATURE - Temperature massime in lieve flessione al Nord, anche se permarrà una certa sensazione di afa a causa dell’umidità, con valori per lo più tra 26 e 31 gradi. Temperature in ulteriore crescita altrove con punte fino a 35 gradi in Sardegna, a causa dei venti meridionali (Scirocco) in intensificazione. Previsti nel pomeriggio 28° C a Milano, Aosta, 29° C a Brescia, Bolzano, Brindisi, Messina, Ancona, 30° C a Verona, Viterbo, Napoli, Catania e Cagliari, 31° C a Roma e Trapani, 32° C a Bologna e 33° C a Firenze e 35° C a Sassari.

BREVE ONDATA DI CALDO AL SUD - Nella prima parte della settimana si verificherà la seconda ondata di caldo africano del 2014, che questa volta dovrebbe coinvolgere in modo significativo solo il Sud. Una lingua di aria rovente proveniente dall'entroterra tunisino-algerino (dove in questi giorni le temperature si aggirano intorno ai 45 gradi) si riverserà sulle nostre regioni meridionali, con il suo carico di caldo e umidità. Si tratterà però di una situazione temporanea e di breve durata, con un calo delle temperature massime previsto già tra le giornate di giovedì e venerdì.



Martedì al Centro-Sud situazione ancora molto tranquilla con sole e tempo stabile, l’unica zona con qualche nube innocua in più sarà la Toscana. Il Nord rimarrà ancora in compagnia di una netta instabilità: al mattino rischio di temporali su Trentino Alto Adige e Friuli, nel pomeriggio di nuovo situazione instabile anche sull’Emilia. Rischio temporali su Alpi, Lombardia, Emilia e Veneto e a fine giornata, tra la sera e la notte, rovesci e temporali in gran parte della Pianura Padana. Temperature in ulteriore aumento al Sud: i venti meridionali di origine sahariana si riverseranno infatti anche sulle regioni meridionali. Al Centro punte di 33-34° C, al Sud e Sicilia picchi di 35° C. Previsti 35° C a Catania e Palermo. L’Ovest della Sardegna vedrà un calo termico anche di 3-4 gradi. Martedì lo zero termico al Centro-Sud risulterà tra i 4.300 e 4.400 metri.



Mercoledì instabilità crescente al Centro-Nord con rovesci e temporali che saranno più intensi sulle pianure del Nordest, mentre al Centro saranno temporanei e concentrati a inizio giornata. Causa di tutto ciò sarà un debole fronte di aria più fresca in arrivo dal Nord Europa che si scontrerà con le calde correnti che affluiscono dal Nord Africa. Dal pomeriggio attenuazione dell’instabilità soprattutto al Nord-Ovest. Il Sud e le isole vedranno nuvolosità variabile senza fenomeni di rilievo. Il caldo si attenuerà al Centro e sulla Sardegna, le temperature caleranno anche al Nord. Ancora molto caldo invece al Sud e Sicilia con picchi di 38° C. Cambierà la circolazione dei venti che si disporranno da Libeccio sui mari di ponente. Tra giovedì e venerdì il caldo si attenuerà anche al Sud e in Sicilia: venerdì le temperature saranno vicine alla norma in tutta Italia. Il tempo dovrebbe restare ancora un po’ instabile giovedì soprattutto al Sud con il rischio di qualche temporale e al Nord-Ovest (Piemonte); venerdì migliora dappertutto e al momento la tendenza per il prossimo fine settimana vede tempo bello e caldo al Sud mentre il Nord verrà sfiorato da alcune perturbazioni (maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti).