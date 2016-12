Meteo, l'estate è ancora in vacanza Al Nord forti piogge e tempo instabile

11:42 - Il vortice colmo di aria fresca che si è formato con l'arrivo della perturbazione n. 10 del mese insisterà anche nella giornata odierna, accompagnato da rovesci e temporali soprattutto al Nordest e nelle regioni centrali. Nei prossimi giorni l'Italia resterà divisa in due: mentre il Nord in diversi momenti sarà attraversato dalle fresche e instabili correnti atlantiche, al Centrosud il tempo sarà per lo più stabile e piuttosto caldo.

Le previsioni per mercoledì - Nuvole su gran parte d'Italia e in mattinata rovesci e temporali sparsi su Triveneto, Emilia, Toscana e, a carattere più isolato, su Umbria, Lazio, bassa Campania, Calabria e Puglia; nel pomeriggio tempo molto instabile con ancora rovesci e temporali su Lombardia centro-orientale, Triveneto, Emilia, gran parte delle regioni centrali, alta Campania, Puglia, Calabria e ovest della Sardegna. Tra la sera e la notte tendenza a un generale esaurimento delle precipitazioni con ampi rasserenamenti a partire dal Nordovest. Temperature massime in rialzo al Nordovest, in calo nel resto d'Italia, e comunque in generale al di sotto della norma in gran parte del Paese. Forti venti di Maestrale in Sardegna e in Sicilia con raffiche fino a 60-70 km/h, moderati di Scirocco su basso Adriatico e Ionio.



Le previsioni per giovedì - Giovedì tempo in deciso miglioramento con il passaggio a tempo in prevalenza soleggiato al Nordovest, in Emilia, regioni tirreniche e dal pomeriggio anche nelle Isole; nuvolosità variabile altrove con residue precipitazioni al mattino in Calabria e nel nord delle Marche. Nel pomeriggio locali e brevi rovesci in sviluppo sulle Prealpi del Nordest, dorsale appenninica, zone interne tra Toscana e Umbria e intorno al Golfo di Taranto. Temperature in calo su Puglia, Calabria e Sicilia orientale, in rialzo invece nel resto d'Italia, in alcuni casi anche sensibile. Venti moderati di Maestrale nelle Isole e sul basso Adriatico.



Le previsioni per venerdì - Venerdì giornata soleggiata soprattutto sull'alto Adriatico, nelle regioni centrali, Campania e Isole; residui locali annuvolamenti nel resto del Sud ma senza fenomeni di rilievo. Nel resto del Nord nubi irregolari specie nella seconda parte della giornata quando locali rovesci o temporali potranno interessare Alpi centro-occidentali, Piemonte e alta Lombardia. Temperature in calo di 2-3 gradi al Nordovest, in rialzo altrove soprattutto nelle aree più soleggiate. Venti di Maestrale localmente moderati su Puglia, Calabria e Sicilia.



La tendenza per il fine settimana - Il weekend comincerà con una giornata di sabato soleggiata sull'alto Adriatico, Penisola e Sicilia; nubi irregolari in transito sul resto del Nord e in Sardegna con il rischio soprattutto nella seconda parte della giornata di locali precipitazioni su Alpi e pianure vicine. Nella notte temporanei passaggi nuvolosi anche su gran parte del Centro ma sostanzialmente senza fenomeni di rilievo. Domenica tempo bello su Isole, Sud e buona parte del Centro, nuvolosità variabile al Nord e nelle Marche con il rischio di qualche rovescio soprattutto nelle aree montuose e in forma decisamente più occasionale sulle pianure. Le temperature saranno in aumento al Sud e nelle Isole dove si farà sentire un po’ di caldo; lievi cali nelle aree più nuvolose del Nord. I valori saranno tipicamente estivi, sopra i 30 gradi al Sud e nelle Isole; punte di 35 gradi in Sardegna.



Lunedì il tempo dovrebbe migliorare anche al Nord con una giornata soleggiata un po' dappertutto.