Meteo, l'estate continua solo a Sud Da domenica afa in aumento ovunque

10:37 - Almeno fino a Ferragosto, l'alta pressione dell'anticiclone Nord-Africano garantirà tempo bello e stabile al Centrosud e Isole. Qualche nuvola in più al Nord, secondo il meteorologo Daniele Izzo, con temporali che a tratti bagneranno la fascia alpina e le vicine zone di pianura. Giorno dopo giorno caldo e afa in graduale aumento, piuttosto intensi al Centrosud a partire da domenica.

Le previsioni per sabato - Giornata decisamente soleggiata su Venezie, Emilia Romagna e soprattutto nelle regioni centro-meridionali e nelle due Isole maggiori. Cielo irregolarmente nuvoloso su Alpi e regioni di Nordovest, con nubi che saranno accompagnate da rovesci o temporali principalmente su Alpi e Prealpi centro-orientali. In serata possibili locali temporali in sconfinamento su pianure e coste del Veneto (specialmente parte orientale) e del Friuli Venezia Giulia. Temperature in lieve aumento al Centrosud e Isole con punte massime di 32-33 gradi; in Sardegna potremo sfiorare i 34-35 gradi, complici i venti di Scirocco. Venti deboli altrove, a parte le brezze lungo le coste.



Le previsioni per domenica - Splenderà il sole sulle coste della Liguria e dell'alto Adriatico, in Emilia Romagna, al Centrosud e sulle Isole: al più, qualche velatura in veloce transito. Altra giornata invece con un po' di nuvole in transito al Nord, più numerose e consistenti sulle regioni alpine e prealpine dove si avrà anche il rischio di qualche locale rovescio o temporale. I fenomeni avranno comunque carattere più sporadico rispetto a sabato. Locali addensamenti pomeridiani intorno all'Appennino centrale. Temperature in generale aumento: rialzo più sensibile al Centrosud e nelle Isole, con valori intorno ai 35 gradi e qualche punta anche superiore in Sardegna. Venti moderati di Scirocco intorno alla Sardegna e nel Canale di Sicilia.



La tendenza - Lunedì un'altra bella giornata di sole in gran parte del Paese. Un po' di nubi al Nord, dove ci saranno comunque ampie schiarite (soprattutto tra Pianura Padana centrale e alto Adriatico): l'instabilità, a carattere locale e pomeridiano, sarà confinata alle zone alpine. Afa in aumento anche al Nord.



Nei giorni successivi la situazione rimarrà invariata: nubi quasi del tutto assenti al Centrosud, mentre il Nord sarà temporaneamente interessato da nubi sparse e temporanee fasi instabili, confinate peraltro quasi sempre al settore alpino.



Si conferma tra domenica e la prima parte della prossima settimana una vera e propria intensa ondata di caldo al Centrosud e sulle Isole: nelle regioni meridionali e nelle Isole toccheremo punte addirittura fino a 37-38 gradi. I maggiori picchi sono previsti tra lunedì e martedì.