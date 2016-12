Meteo, Italia tra sole e piogge Per le correnti d'aria atlantiche

10:40 - Nei prossimi giorni l'alta pressione continuerà a tenersi lontana dall'Italia lasciando così la strada aperta al passaggio di fresche e umide correnti atlantiche: ci attendono quindi giornate caratterizzate dall'instabilità, tra sole e nuvole e con improvvisi temporali specie nelle ore centrali del giorno e sui rilievi. Le temperature comunque rimarranno nel complesso gradevoli, nella norma o appena al di sotto.

PREVISIONI DI OGGI Al mattino molte le aree soleggiate con annuvolamenti soprattutto al Nordest, nelle zone interne del Centro ma con tempo sostanzialmente asciutto. Nel pomeriggio invece torna ad accentuarsi l’instabilità; di nuovo rischio di rovesci e temporali su aree alpine, Venezie, alta Lombardia, Emilia, un po’ tutte le zone interne della Penisola e l’alto Ionio. Tra sera e notte questi rovesci si propagheranno al resto della Lombardia e al Piemonte fino a lambire nella notte anche la Liguria centrale. Temperature massime in generale stazionarie o in lieve aumento, gradevoli. Sono previsti 27 gradi a Trento, 26 gradi ad Aosta, Bolzano, 25 gradi a Bergamo, Brescia, Milano, Novara, Bologna, Verona, Firenze, Grosseto, Roma, 24 gradi per Piacenza, Perugia, Viterbo, Catanzaro, Crotone, Lamezia, Lecce, Reggio Calabria, Catania, Cagliari, Olbia, 23 gradi per Torino, Cuneo, Rimini, Treviso, Pescara, Bari, Brindisi, Napoli, Taranto, Messina, 22 gradi per Udine, Venezia, Ancona, Pisa, Rieti, Trapani, Alghero, 21 gradi per Genova, Trieste, L’Aquila, Palermo, Sassari, 20 gradi per Imperia e 17 gradi per Campobasso. Moderati venti di Maestrale al Sud e Isole.



PREVISIONI DEL 31 MAGGIO Sabato al mattino schiarite su estremo Nordest, Puglia, Ionio e Sicilia; maggiore nuvolosità altrove con residui rovesci e temporali su Piemonte e Liguria. Nel pomeriggio rovesci più localizzati ma ancora presenti tra il basso Piemonte e la Liguria. Torna a svilupparsi l’instabilità con alcuni rovesci e temporali su Alpi centro-orientali e pianure adiacenti e tra bassa Toscana, Lazio, Campania, zone interne di Abruzzo e Molise e sulla Calabria settentrionale. Situazione più tranquilla dalla sera. Temperature massime in calo al Nordovest. Maestrale ancora moderato in Puglia e parte delle Isole.



LE PREVISIONI DI INIZIO GIUGNO Domenica giornata con prevalenza di sole su quasi tutte le regioni; un po’ di nubi in Sicilia, Calabria e Sardegna meridionale. Specialmente nel pomeriggio locali rovesci o temporali su aree prealpine, zone interne della Toscana, Calabria, Appennino centrale, centro-sud del Lazio. L’instabilità sul Piemonte occidentale potrebbe insistere anche nelle ore serali. Ancora un po’ di Maestrale moderato su medio e basso Adriatico; temperature in leggero aumento al Nord. Questo tipo di tempo lo ritroveremo anche a inizio settimana, in particolare lunedì, quando avremo ancora una moderata instabilità al Nord, in particolare su aree alpine e prealpine del Nordovest. Al Centrosud prevalenza di tempo discreto. Molte nuvole sulla Sicilia con qualche pioggia possibile. La perturbazione che arriverà sulla Sicilia potrebbe interessare nel corso di martedì anche la Calabria e la Puglia meridionale. Il clima resterà in ogni caso sempre gradevole, con temperature nella norma.