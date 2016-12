16 gennaio 2014 Meteo, Italia spaccata in due

11:22 - Oggi previste precipitazioni al Nord con nevicate in tutto l'arco alpino. Tempo bello al Sud. A partire da questo pomeriggio, forti piogge bersaglieranno la parte settentrionale della Penisola fino al weekend. Le temperature saranno comunque alte nel fine settimana a causa del forte vento di Scirocco, previste raffiche fino a 70-80 km/h .

Maltempo nel weekend - Oggi tornerà la pioggia su gran parte del Nord - come afferma il meteorologo Simone Abelli- per l’avvicinarsi della perturbazione numero 5 che poi domani porterà piogge diffuse al Nord e nelle regioni centrali tirreniche, con nuove nevicate su tutto l’arco alpino. Nel fine settimana, l’arrivo di una nuova perturbazione, la numero 6, che si accompagna a umide correnti atlantiche accompagnate da piogge anche di forte intensità. Le temperature, invece, per tutto il resto della settimana rimarranno in generale al di sopra delle medie stagionali a causa dei tiepidi venti meridionali.



Previsioni per oggi - Al mattino nuvole al Nord e regioni tirreniche, con qualche debole pioggia però solo in Valle d’Aosta e Piemonte, sulle cui montagne cadrà le neve fino a quote collinari; un po’ di nebbie in Valpadana e valli del Centro. Nel pomeriggio prevalenza di tempo bello al Sud, nuvole altrove: piogge sparse da deboli a moderate al Nordovest, con neve al di sopra di 400-600 metri. In serata piogge in estensione a gran parte del Nord e alta Toscana, anche di forte intensità sul Ponente Ligure. Saranno possibili nevicate sul basso Piemonte nella zona del Cuneese e sulle colline di Torino. Temperature massime in calo al Nordovest, pressoché invariate altrove. L’aria fredda rimane intrappolata nelle zone alpine, per questo localmente saranno possibili nevicate fino al fondovalle. Moderati venti meridionali su Mar Ligure, Sardegna e Alto Tirreno.



Rischio valanghe - In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it nella giornata di oggi rischio valanghe da grado 3 (marcato)a grado 2 (moderato) sulla maggior parte dell’arco alpino. Si raccomanda di prestare la massima attenzione, dunque, laddove si pratichino attività di fuoripista e sci alpinismo. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un’ottantina con ben 28 morti. I periodi valanghivi più intensi sono stati a marzo e soprattutto ad aprile a causa del riscaldamento del manto nevoso (fonte Aineva).



Previsioni per domani - Venerdì nuvole su gran parte d’Italia anche se resistono schiarite al Sud. Piogge nel corso del giorno al Nord, Toscana, Umbria e Lazio; neve sulle Alpi fino a bassa quota. In serata le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi. Nonostante il maltempo temperature quasi ovunque in aumento per effetto dei venti che trascinano aria mite da sud. In molte città del Centrosud e sull’alto Adriatico si registreranno temperature minime anche intorno ai 10 gradi; per quanto riguarda le massime potranno essere superati i 20 gradi sulla Sicilia tirrenica, in Puglia e sul Medio Adriatico. Ventoso per venti dai quadranti meridionali con raffiche fino a 50-60 km/h con mari molto mossi.



Nel weekend si superano i 20 gradi in Sicilia - Sabato ancora piogge al Nord e alta Toscana. Nubi innocue sul resto del Centrosud e nelle Isole. Neve fino a 400-500 metri nel Cuneese, nelle valli alpine più esterne e a quota più alta sulla fascia alpina orientale. Al Sud nuvole più irregolari senza piogge. I venti da sud tenderanno a intensificarsi con conseguente aumento delle temperature. Sono previste punte di 20-22 gradi sulla Sicilia tirrenica. Domenica è previsto un peggioramento anche al Centrosud che dovrebbe però escludere le coste del Medio Adriatico. Forte vento di Scirocco sarà ancora protagonista su quasi tutti i mari, specialmente al Sud e in Sicilia. Sono previste raffiche fino a 70-80 km/h. La quota neve al Nord si alzerà sui 800-900 metri.



Attenzione alle forti piogge - A partire da oggi pomeriggio e per tutto il fine settimana avremo due fasi di forte maltempo. La prima inizierà oggi pomeriggio e insisterà fino a gran parte della giornata di domani. La seconda sarà nel weekend. Le regioni maggiormente bersagliate saranno Liguria, Lombardia, zone prealpine e pedemontane delle Venezie, alta Toscana. Nella prima fase la Liguria potrà localmente vedere accumuli fino a 100 mm e le altre zone tra i 50 e gli 80 mm. Anche nelle zone limitrofe tipo il Piemonte e l’Emilia occidentale pioverà intensamente. Nella seconda fase Liguria, Lombardia, zone prealpine e pedemontane delle Venezie, alta Toscana vedranno accumuli tra i 50 e i 100 mm. Questo significa che ad esempio in Liguria da oggi a domenica si potranno localmente accumulare dai 150 ai 200 mm e nelle altre zone tra 100 e 150 mm.