Meteo, Italia sotto la pioggia

12:42 - "Oggi, pioggia al Centronord, in Campania e nelle isole, mentre sulle Alpi cadrà la neve anche sotto i mille metri". A dirlo è il meteorologo Simone Abelli, che sottolinea: "Venerdì, piogge al Nordest e al centro, con correnti fredde che abbasseranno le temperature. Nel fine settimana, tempo buono al Nord, piogge al Sud e sul medio Adriatico, nevicate sull’Appennino. Freddo invernale la prossima settimana".

Previsione per oggi - Nuvole su tutta l’Italia. Piogge sparse su Sardegna, Liguria e regioni tirreniche, in estensione al Nordest e alle zone interne del Centro. Dal pomeriggio le precipitazioni si intensificheranno e potranno essere accompagnate da temporali su Sardegna, Toscana e Lazio. Neve sulle Alpi fino a quota 600-700 metri, Appennino settentrionale fino a 1000 metri, su quello centrale fino a 1200 metri. Temperature massime in calo, specie al Nord. Venti moderati al Sud e isole.



Rischio valanghe marcato - In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it nella giornata di oggi avremo un rischio valanghe di grado 3 (marcato) sulla maggior parte dell’arco alpino. Si raccomanda di prestare la massima attenzione, dunque, laddove si pratichino attività di fuoripista e sci alpinismo. (fonte Aineva).



Previsione per domani - Nella giornata di venerdì arriverà il primo vero impulso di aria fredda di origine artica sul nostro Paese dall’inizio dell’inverno. Il nucleo di aria fredda creerà un vortice che si posizionerà sulla Corsica e renderà la giornata molto instabile e perturbata. Le piogge e i temporali riguarderanno il Nordest e le regioni del Centrosud, in particolare quelle tirreniche e le Isole. Le piogge più insistenti cadranno sull’alto Adriatico e sull’Emilia Romagna, ossia proprio nelle zone colpite recentemente dall’alluvione. Neve sulle Alpi fino a quota 300-400 metri, sull’Appennino settentrionale fino a 400-600 metri, sull’Appennino centrale e sulla Sardegna fino a 600-1000 metri, sull’Appennino meridionale fino a 1200 metri. Attenzione ai venti intensi che saranno burrascosi in Sardegna, con raffiche anche a 100 km/h. Soffierà anche la Bora sull’alto Adriatico.



La tendenza per il weekend - Il tempo sarà buono al Nord e senza il fastidio delle nebbie. Più instabile al Centrosud, in particolare nella giornata di sabato.



Sabato 25 gennaio, piogge su medio-basso Adriatico, Calabria e Sicilia settentrionale, nel pomeriggio piogge al Sud tranne la Campania e sulla Sicilia settentrionale. Neve sull’Appennino centro-meridionale. Tempo buono al Nord, su Toscana e Sardegna. Temperature minime in calo, massime in calo sul medio Adriatico e al Sud, in temporaneo aumento al Nord, su Toscana e Sardegna. Venti da moderati a forti al Centrosud, con raffiche fino a 70-80 km/h tra basso Tirreno e Canale di Sicilia, in temporanea attenuazione, invece, al Nord.



Domenica 26 gennaio un secondo impulso di aria fredda di origine artica attraverserà l’Italia. Al momento, si prevedono piogge nella prima parte del giorno piogge in gran parte del Centronord e, durante l’intera giornata, su Calabria, Sicilia e Sardegna. Giornata ancora molto ventosa, venti di Föhn al Nordovest.