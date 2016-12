Meteo, Italia divisa in due: temporali al Nord

12:19 - "L'inizio della settimana, dal punto di vista meteorologico, riserva la consueta divisione dell’Italia in due porzioni: la zona settentrionale più movimentata e la zona meridionale più tranquilla. Infatti, molte zone del Nord e, in modo più saltuario, del Centro verranno interessate dal passaggio di una perturbazione atlantica (la n.3 di luglio) che ora si trova nel sud della Francia e si sta addossando alle Alpi".

"Questa intensa perturbazione darà i suoi massimi effetti a partire dalla serata di oggi soprattutto fra le Alpi e l’alta pianura padano-veneta. Il meridione, invece, oltre all’assoluta stabilità del tempo sperimenterà un’accentuazione del caldo, poiché verrà di nuovo investito dalla massa d’aria torrida che nel frattempo si è ritirata nella sua sede naturale nord-africana: proprio al Sud e in parte del Centro, quindi, le temperature torneranno a toccare punte dai 34 ai 37 gradi".



OGGI GIORNATA EVOLUTIVA: INIZIA BENE MA TERMINERA’ CON FORTI TEMPORALI AL NORD. RISCHIO GRANDINE



Oggi giornata in gran parte tranquilla e soleggiata in modo particolare lungo il versante adriatico e al Sud; bel tempo anche al Centro ma con un po’ di nuvolosità in arrivo sulle regioni tirreniche. Più nuvoloso su Alpi e Prealpi, estremo Nordovest e Sardegna con anche qualche rovescio o temporale. In serata arriverà la parte più intensa della perturbazione, così i temporali tenderanno ad estendersi a gran parte del Nord e, successivamente, anche alle regioni centrali tirreniche. A causa dei forti contrati termici tra l’aria fresca e instabile della perturbazione e l’aria calda e umida presente al suolo sono attesi temporali intesi e localmente accompagnati da grandine. Venti deboli meridionali con locali rinforzi di brezza. Temperature massime in lieve calo in Sardegna e all’estremo Nordovest; in rialzo con punte in generale dai 30 ai 35 gradi al Sud. La regione più rovente sarà la Sicilia con picchi di 38°C. Giornata afosa anche al Nord. Previsti 30°C a Milano, 32°C a Bologna e Bari, 33°C a Firenze e Roma e 37°C a Palermo.



MARTEDI’ MOLTO INSTABILE AL NORD CON PIOGGE E TEMPORALI LOCALMENTE FORTI



Martedì la perturbazione transiterà al Nord con la sua parte attiva. Sarà una giornata di marcata instabilità al Nord, con piogge temporali in molte regioni. La zona più bersagliata sarà quella compresa tra Lombardia e Triveneto, con accumuli anche fino a 100 mm nell’arco di 24-36 ore. Nel corso del pomeriggio la tendenza vede una cessazione della piogge all’estremo Nordovest e in serata anche il resto del Nordovest sarà risparmiato dalle piogge. Ancora instabilità invece al Nordest e Lombardia orientale. Al Centro nuvolosità variabile con qualche schiarita. In mattinata piogge residue sull’alta Toscana, e basso rischio di pioggia nelle altre zone. Schiarite più ampie nel pomeriggio sul lato tirrenico. Al Sud e Isole transiteranno nuvole soprattutto sulle Isole e Calabria. Cielo poco nuvoloso nel pomeriggio. Venti occidentali in intensificazione, localmente forti sul Levante ligure e nel nord della Sardegna.



TEMPERATURE IN SENSIBILE CALO AL CENTRONORD: FINO A 17°C DI DIFFERENZA TRA NORD E SUD



Il divario termico fra Nord e Sud sarà particolarmente accentuato nella giornata di martedì quando potranno esserci dai 10 ai 17 gradi di differenza fra clima primaverile di alcune città della pianura padana e il clima tropicale delle città ioniche. Martedì le temperature saranno in sensibile calo in tutto il Centronord Sardegna e Campania. Su Puglia Basilicata Calabria e Sicilia orientale ancora caldo con punte superiori ai 35°C. Previsti solo 21°C a Torino nel pomeriggio e ben 38°C a Catania. Da mercoledì l’aria più fresca invaderà anche il Sud mettendo fine al caldo intenso, riequilibrando i livelli termici in tutte le regioni.



DA MERCOLEDI’ SI ATTENUA IL CALDO INTENSO AL SUD



Mercoledì al mattino piogge residue su alto Adriatico e Nordest, ma la situazione sarà comunque tranquilla per gran parte della giornata. Da segnalare un po’ di instabilità sulle Alpi occidentali. Giornata piuttosto ventosa per venti settentrionali sulle Alpi e al Nordovest. Forte Maestrale anche sulle Isole e sul basso Tirreno. Tra sera e notte peggiorerà per l’arrivo di un’altra circolazione depressionaria che attraverserà il Nord Italia: nella notte rovesci e temporali su pianure del Nordovest Emilia e Liguria, in estensione alle coste adriatiche. Giovedì qualche pioggia su Nordest, Emilia, Toscana e Marche, ma i fenomeni saranno in attenuazione nel pomeriggio. Venerdì instabilità sulle regioni del Centro e sulla Campania fino al nord della Puglia. In arrivo entro mercoledì un sensibile calo termico al Sud per i venti di Maestrale.



NOTIZIE DAL MONDO: SI DIRIGE VERSO IL GIAPPONE IL SUPER TIFONE NEOGURI, CON RAFFICHE A 295 KM/H



Il tifone Neoguri, in movimento nell’Oceano Pacifico verso il Giappone con venti fino a 240 km/h e raffiche addirittura a 295 km/h, ha raggiunto la categoria 5 ed è diventato il primo super-tifone della stagione nel Pacifico. Si prevedono piogge abbondanti con accumuli di oltre 50 mm in una sola ora. Il super-tifone sta puntando verso Okinawa e poi si dirigerà nelle prossime ore verso il sud del Giappone (in particolare, verso l’isola di Kyushu). Si prevede che per Okinawa sarà il più violento super-tifone degli ultimi 15 anni: nel 1999 il tifone Bart uccise decine di persone e causò 5 miliardi di dollari di danni.