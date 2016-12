Meteo, Italia divisa in due nel weekend: caldo al Centrosud, temporali al Nord

10:36 - Il meteo divide ancora una volta l'Italia in due nel weekend. Prevalenza di bel tempo in Emilia Romagna e in tutto il Centrosud, dove si farà sentire il caldo, mentre, soprattutto domenica, nuvole e numerosi temporali colpiranno gran parte del Nord, che sarà ancora attraversato da fresche correnti atlantiche. Grazie al parziale rialzo della pressione, venerdì meno nuvole e temporali, confinati sui rilievi. In leggero rialzo le temperature.

Venerdì giornata tra sole e nuvole al Nord, Toscana, Marche e zone interne del Centro, in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove: al mattino qualche rovescio o temporale su Alpi e Piemonte. Tra pomeriggio e sera rovesci e temporali su Alpi, Pianura Lombardo-Veneta, Emilia Occidentale e Appennino Centro-Settentrionale. Moderati venti occidentali al Sud e Isole. Temperature massime in rialzo in gran parte del Centronord e Isole, stazionarie o in ulteriore calo al Sud e nella norma. Previsti 26°C a Torino, Trento, Brindisi, Bari, 27°C a Milano, Brescia, Bologna, Alghero, 28°C a Verona, Firenze, Roma, Palermo, Cagliari, 29°C a Bolzano, Messina, 31°C a Catania.



La situazione nel weekend - Sabato tempo in prevalenza bello al Centrosud e Romagna con solo qualche annuvolamento passeggero su Campania e basso tirreno. Il resto del Nord verrà lambito da un flusso di aria più instabile. Si tratta della parte più avanzata di una perturbazione atlantica che avrà i suoi effetti maggiori nella seconda parte di domenica al Nord. Avremo dunque annuvolamenti sul Nordovest e aree alpine e prealpine. Piogge a iniziare dalle Alpi e dalle Prealpi e tra pomeriggio e sera anche su alta Lombardia alto Piemonte, e in generale le aree a nord del fiume Po. Tempo in prevalenza bello e soleggiato altrove. Temperature massime quasi ovunque in leggero aumento.



Peggiora domenica al Nord - Domenica si avvicinerà la nuova perturbazione atlantica, ora in transito sulla Francia, che sarà piuttosto attiva e dal pomeriggio attraverserà prima il Nord e poi lambirà parte del Centro tra la sera e la notte. La fase di maggiore instabilità atmosferica verrà raggiunta soprattutto tra pomeriggio e sera. Al mattino il fronte temporalesco arriverà al Nordovest con piogge e temporali su Alpi, Val d’Aosta e Piemonte. Dal primo pomeriggio rovesci e temporali in estensione a gran parte del Nord Italia e alta Toscana. Nella notte la perturbazione scivolerà velocemente verso sud-est e interesserà Toscana e gran parte del Centro (Umbria Marche e Lazio) e anche estremo Nordest (Friuli Venezia Giulia e Veneto). Sulla Romagna il tempo peggiorerà solo in serata. Tempo splendido su Romagna (almeno fino a pomeriggio/sera) e tutto il Centrosud con temperature estive e in aumento, grazie ai venti di Scirocco. In Sardegna e Sicilia occidentale picchi anche superiori ai 35°C . Valori in calo invece nelle zone del Nord raggiunte dal maltempo.



Forti temporali sulle Alpi - La perturbazione in transito domenica sarà piuttosto intensa e potrà portare il rischio di fenomeni di forte intensità con piogge abbondanti e veri e propri nubifragi. Le zone più a rischio di forti temporali saranno quelle alpine e prealpine, ma anche l’alto Piemonte, l’alta Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia.



La tendenza per la prossima settimana - La perturbazione sarà piuttosto veloce e lunedì si dirigerà già verso est. Sarà seguita da aria più fresca sopratutto in quota che si farà sentire in tutto il Centrosud dove le temperature caleranno. Possibile instabilità sulle zone appenniniche, est Lombardia, Triveneto e tra Toscana e Umbria, con brevi rovesci. Nel resto del Paese tempo buono. La settimana sarà altalenante soprattutto al Nord. Il tempo sarà in prevalenza bello e stabile buono al Centrosud, protetto dall’alta pressione di matrice nordafricana, dove a metà settimana le temperature saliranno in modo sensibile con caldo afoso in aumento. Il Nord rimarrà in un contesto di variabilità perché lambito da correnti instabili da ovest (sistemi nuvolosi atlantici) e si potrebbe verificare una nuova fase instabile a metà settimana sopratutto sulle zone alpine, prealpine e sulle alte pianure.