13 agosto 2014 Meteo, Italia divisa in due dal maltempo: piogge al Nord e sole al Centrosud Nuvole e un po' di temporali sul Nord Italia per il passaggio di una perturbazione che porterà piogge anche di forte intensità

16:30 - Nuvole e un po' di temporali sul Nord Italia per il passaggio di una perturbazione che porterà piogge anche di forte intensità, specie sulle Alpi e sulle vicine zone pedemontane, mentre al Sud il caldo raggiungerà l'apice, con temperature massime che sfioreranno anche i 40 gradi. Le correnti fresche che seguono la perturbazione giovedì porteranno un po' di locale instabilità e un calo delle temperature anche nelle regioni centrali.

Le previsioni per mercoledì 13 agosto - Al mattino molte nuvole con piogge sparse e qualche temporale, localmente intenso, sulle Alpi centro-occidentali. Nuvoloso con piogge e rovesci su Piemonte, Lombardia, Liguria; tra sole e nuvole su Triveneto, Bassa Toscana, Umbria e Lazio, bello e soleggiato altrove.



Nel pomeriggio tenderà a migliorare all'estremo Nordovest, nuvole in aumento invece al Nordest: rovesci e temporali sparsi su Ossola, Verbano, Lombardia, Triveneto e, a carattere più isolato, anche sul Levante Ligure ed alta Toscana. Fenomeni forti sul Triveneto. In serata le precipitazioni si concentreranno su Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Toscana, con qualche temporale che poi nella notte coinvolgerà anche Romagna, Umbria e nord delle Marche.



Temperature in calo al Nord, in crescita invece all'estremo Sud e Isole dove toccheremo punte tra i 36 e i 40 gradi. Venti da deboli a moderati provenienti dai quadranti meridionali. A fine giornata Maestrale sulla Sardegna.



Le previsioni per giovedì 14 agosto - Giovedì alternanza tra sole e nuvole al Nordest e regioni centrali, con qualche temporale che nel corso del giorno si formerà qua e là su Alpi centro-orientali, Lombardia orientale, Venezie, Umbria, Marche e Abruzzo. Tempo più soleggiato al Nordovest, Sud e Isole. Temperature massime in calo al Nordest, al Centro, in Sardegna e sul basso Tirreno. Ancora picchi di caldo intenso in Puglia e sullo Ionio. Abbastanza ventoso al Centrosud con Maestrale anche forte sulla Sardegna settentrionale.



La tendenza per il fine settimana - Nella giornata di Ferragosto, venerdì, il tempo sarà nel complesso soleggiato in tutto il Centrosud e nelle Isole, salvo il passaggio di qualche nube innocua. Al Nord in mattinata resisterà ancora un po' di sole su Emilia Romagna e coste dell'alto Adriatico, nuvolosità variabile nel resto del Nord, con primi locali rovesci su Lombardia e Prealpi venete. Andrà meglio in buona parte della Liguria.



Nel pomeriggio si accentua l'instabilità con rovesci e temporali su Lombardia, Emilia e Triveneto. In serata qualche rovescio anche tra Levante ligure e alta Toscana. Al Nord i fenomeni si concentreranno sull'alto Adriatico. Temperature in diminuzione anche al Sud, dove quindi si interromperà l’intensa ondata di caldo. Giornata ventosa per venti dai quadranti occidentali: in particolare, forte Libeccio tra Liguria e alta Toscana.



Weekend con tempo nel complesso buono, a parte sabato residue condizioni di instabilità al Nordest, sull'alta Toscana e nel settore del medio Adriatico. Venti forti di Maestrale sulla Sardegna. Caldo ovunque nella norma. Domenica tempo bello su quasi tutto il Paese.