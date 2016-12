19 settembre 2014 Meteo, Italia divisa: caldo estivo al Sud e sulle Isole, rovesci e instabilità al Nord Venerdì rischio di forti temporali su Liguria e Toscana. Sabato ci sarà una tregua, anche se il tempo rimarrà instabile per tutto il fine settimana Tweet google 0 Invia ad un amico

10:53 - L'alta pressione in rinforzo dal Nord Africa continua a proteggere il Sud e gran parte del Centro, interessati solo da debole nuvolosità. Le temperature sono previste in graduale rialzo, con punte di 35-37 gradi tra oggi e domani soprattutto nelle Isole. Tempo instabile invece al Nord, ancora investito da correnti fresche dall'Atlantico. Fine settimana più soleggiato, con residua instabilità al Nordest e, sabato, anche tra Toscana ed Emilia.

Le previsioni per venerdì 19 settembre - La giornata di venerdì sarà caratterizzata dal rischio di forti temporali su Liguria di Levante e in alta Toscana, fino ai rilievi emiliani. Nel resto del Nord le piogge saranno deboli e sporadiche, con moderata nuvolosità sul resto del Paese. In serata fenomeni in attenuazione, tranne nella zona tra Levante ligure e alta Toscana, dove insistono rovesci ancora piuttosto intensi.



La criticità della giornata riguarda proprio la zona del Ligure, dove il rischio è che si possano verificare temporali autorigeneranti, con piogge in estensione a “ventaglio” anche al basso Piemonte e all'Emilia occidentale. Si tratta di temporali che tendono a insistere per più ore nelle stesse zone e che vengono continuamente alimentati per effetto della convergenza di masse d'aria diverse. Potrebbero quindi verificarsi fenomeni di forte intensità, anche a causa dei venti di Scirocco e dell’effetto Stau, termine tedesco che significa "ristagno". Le temperature saranno in sensibile rialzo al Sud e Isole, con punte di 35-36 gradi.



Le previsioni per sabato 20 settembre - Al mattino assisteremo a residui rovesci su alta Toscana, Emilia e coste dell'alto Adriatico, con nuvolosità irregolare nel resto del Centronord. Al Sud e nelle Isole ci sarà prevalenza del sole o di cielo velato. In giornata qualche rovescio interesserà la zona del Nordest e del Centro. La sera residue piogge su alto Adriatico. Tendenza a schiarite al Nordovest. Temperature massime ovunque in aumento, tranne nelle Isole: valori pianamente estivi al Centrosud. Anche le temperature minime saranno in aumento: difficilmente scenderemo sotto i 20 gradi al Centrosud.



La tendenza - Domenica bel tempo e caldo estivo al Centrosud e sulle Isole, con qualche nube in più su Lombardia, Nordest, Liguria di Levante e alta Toscana. Specialmente nel pomeriggio assisteremo a qualche rovescio al Nordest. Nel corso della prossima settimana le temperature scenderanno progressivamente: la "roccaforte del caldo" risulterà la Sicilia, dove i valori inizieranno a diminuire a partire da mercoledì.



Tra lunedì e martedì l'Italia, eccetto la Sicilia, verrà infatti lambita da una massa d’aria fresca proveniente dal Mare del Nord, che porterà una rinfrescata soprattutto al Nord e sulle regioni del versante adriatico con qualche temporaneo rovescio al Nordest e sulle regioni adriatiche. Martedì possibilità di rovesci sulla Sardegna.