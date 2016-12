Meteo, instabile al Nord e al Centro Domenica tempo bello quasi ovunque

11:28 - Le correnti atlantiche continuano ad attraversare l'Italia e porteranno qualche episodio di maltempo in alcune zone del Nord e del Centro. Questa fase dovrebbe gradualmente lasciare il posto a una situazione più tranquilla grazie al rinforzo dell'alta pressione. Tuttavia, le zone più settentrionali del Paese continueranno ad essere lambite da perturbazioni che di tanto in tanto daranno luogo ad annuvolamenti e brevi acquazzoni.

Venerdì sole al Centronord e Emilia - Venerdì la giornata trascorrerà all'insegna del sole nella maggior parte del territorio, specialmente al Centrosud, in Emilia Romagna e sull'alto Adriatico; da segnalare solo la possibilità di brevi acquazzoni sul versante adriatico dell’Appennino centrale. Nel resto del Nord si alterneranno più nuvole, ma accompagnate da poche precipitazioni soprattutto sull'arco alpino e le zone pedemontane. Nella notte si prospetta un aumento dell’instabilità in Piemonte, Lombardia e Veneto con sviluppo di temporali.



Temperature, grande divario tra Nord e Sud - Temperature senza variazioni importanti con valori inferiori alla media al Nord e ancora punte di 35 gradi al Sud. Previsti nel pomeriggio 24°C a Milano, Torino e Venezia, 28°C a Firenze, 29°C a Roma, 31°C a Palermo e Trapani, 32°C a Lecce, 35°C a Catania.



Sabato variabile e instabile al Nord - Sabato tempo bello da Roma in giù. Al Nord nuvolosità variabile più compatta tra Lombardia, Nordest e anche su Toscana, Umbria, Marche e alto Lazio, con la possibilità di alcuni rovesci o temporali sparsi possibili anche già dal mattino. I fenomeni più significativi si verificheranno al Nordest e anche su Umbria, Toscana e, in forma più isolata, in Abruzzo. Le temperature massime saranno in ulteriore aumento al Sud e Sicilia; in calo su Toscana Umbria e Marche.



Domenica la giornata migliore del weekend - Domenica giornata di tempo buono quasi ovunque. Da segnalare nubi residue a inizio giornata sul Nordest e tra Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Nel pomeriggio prevarrà il sole con instabilità sui rilievi appenninici del Centro. Si attenuerà inoltre il caldo intenso al Sud, soprattutto sui versanti tirrenici e in Sardegna grazie all'arrivo di un fresco Maestrale. La prossima settimana vedrà una rimonta dell’alta pressione: il tempo sarà dunque più stabile. Da segnalare solo a tratti annuvolamenti in transito tra lunedì e martedì al Centronord. Le temperature saranno in sensibile aumento anche al Nord, soprattutto nella seconda parte della settimana.



Le trombe d'aria in Italia: un fenomeno in aumento a causa dell'estremizzazione globale del clima - Le trombe d'aria rappresentano il fenomeno meteorologico più violento che si può verificare nell'area mediterranea. Si tratta di un vortice ruotante in senso ciclonico (cioè antiorario) che ha origine e discende dalla base di un cumulonembo: spesso infatti le trombe d'aria si manifestano in concomitanza di temporali piuttosto violenti. Il tipico aspetto di una tromba d'aria è quello di una colonna nuvolosa, a forma di imbuto, che si protende fino al suolo, ove si allarga a forma di proboscide raggiungendo un diametro di 50-150 metri. Il ciclo vitale della tromba d'aria (o tornado) non supera i 30 minuti, nei quali percorre qualche decina di chilometri. I danni che provoca lungo il suo percorso non sono tanto causati dal dall'effetto del vento sugli ostacoli incontrati, quanto dalla forza d'urto dell'aria che viene risucchiata dalle zone circostanti verso il minimo al centro del vortice stesso. Le violenti correnti ascendenti all'interno del vortice proiettano inoltre verso l'alto gli oggetti ed i detriti risucchiati.



Condizioni favorevoli all'innesco di una tromba d'aria sono quelle caratterizzate da un'elevata instabilità atmosferica che si sviluppa, per esempio, quando uno strato di aria fredda viene a trovarsi sovrapposto ad una massa d'aria molto calda e umida che staziona in prossimità del suolo. Le trombe d'aria possono verificarsi con maggiore frequenza in Valpadana nel periodo estivo, quando un flusso di aria fresca dal Nordeuropa va a sovrastare l'aria calda ed umida stagnate al suolo dopo un periodo di bel tempo, ma anche sulle aree pedemontane alpine, Friuli, Ponente Ligure, coste dall'alta Toscana e Lazio e Sicilia orientale. Le trombe d’aria sono in crescita anche in Italia a causa dell’estremizzazione globale del clima e del costante aumento termico delle acque superficiali del Mare mediterraneo, che costituisce una riserva di energia per i fenomeni atmosferici. (dati a cura di Flavio Galbiati)