Meteo, inizio settimana di bel tempo e temperature sopra la media

10:27 - Ci attende una settimana dominata per buona parte dall'alta pressione con giornate che saranno quasi ovunque belle e soleggiate e caratterizzate nelle ore pomeridiane anche da un po' di caldo fuori stagione: specie a inizio settimana infatti le massime faranno registrare valori tipici di aprile-maggio con punte oltre i 20 gradi. Le piogge potrebbero tornare al Centronord in prossimità del weekend con l'arrivo di una perturbazione atlantica.

Le previsioni per lunedì 17 marzo - Giornata soleggiata in quasi tutta l'Italia. Da segnalare un po' di nuvolosità comunque innocua in Liguria, alta Toscana, Veneto, nord dell'Emilia, basso Tirreno tra Campania e Calabria; nubi che nel corso del giorno in parte tenderanno a diradarsi. Nella notte torneranno a formarsi dei banchi di nebbia nelle pianure del Nord, valli del Centro, Campania e Sardegna. Temperature ancora miti per il periodo, con punte massime vicine ai 25 gradi al Nord, intorno a 20-22 gradi al Centrosud.



Temperature sopra la media - Domenica Milano ha raggiunto i 25 gradi, una temperatura che normalmente si raggiunge e fine maggio, e Bolzano 27 gradi, temperatura da fine giugno. Questi sono dati singolari se facciamo un salto indietro di un anno: il 16 marzo 2013 Milano registrava una temperatura massima di 9 gradi e Bolzano di 11 gradi.