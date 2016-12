24 febbraio 2014 Meteo, inizio settimana con il sole Ma da martedì nubi in aumento sul versante occidentale della Penisola per l'avvicinarsi della perturbazione numero 12 di febbraio la quale poi mercoledì porterà piogge al Nordovest e regioni centrali tirreniche Tweet google 0 Invia ad un amico

10:25 - La settimana inizia con tempo in prevalenza bello e poche piogge solo all'estremo Sud. Già martedì però nubi in aumento sul versante occidentale della Penisola per l'avvicinarsi della perturbazione numero 12 di febbraio la quale poi mercoledì porterà piogge al Nordovest e regioni centrali tirreniche e giovedì, prima di abbandonare il Paese, farà piovere ancora su regioni centrali e Isole.

Un'altra perturbazione raggiungerà l’Italia venerdì. Le temperature invece nei prossimi giorni rimarranno in generale comprese entro i valori medi stagionali.



Lunedì al mattino cielo piuttosto nuvoloso al Sud, ma con poche deboli piogge solo su Puglia e Calabria; in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nuvole e qualche piovasco residuo su Puglia, Basilicata e Calabria; alternanza fra sole e nuvole su Medio Adriatico e zone interne del Centro, sereno o al più poco nuvoloso altrove. Serata tranquilla, senza piogge. Temperature massime in lieve calo all'estremo Sud e Isole, senza grandi variazioni altrove. Moderati venti di Maestrale su Basso Adriatico e Ionio.



Le previsioni per martedì 25 febbraio - Martedì cielo nuvoloso e qualche pioggia in Sicilia. Nel corso del giorno nubi in aumento anche al Nordovest, Toscana e Sardegna, ma con prime deboli piogge in Piemonte e Valle d'Aosta solo nel corso della sera; in generale bello altrove. Temperature minime in lieve calo nel versante adriatico e al Sud; massime stazionarie o in leggero aumento.



Tempo previsto da mercoledì - Da mercoledì il passaggio della perturbazione n. 12 del mese di febbraio porterà piogge sul Nordovest (Valle d’Aosta Piemonte, Liguria e parte della Lombardia), sulla Toscana e marginalmente anche sulla Sardegna dove saranno possibili deboli e intermittenti fenomeni. La giornata nel complesso sarà nuvolosa tranne sul medio adriatico e Sud dove a tratti ci sarà anche spazio per il sole. Deboli nevicate sui rilievi del Nordovest oltre i 900-1000 metri.



Questo sistema nuvoloso nella giornata di giovedì si sposterà verso est e interesserà con delle piogge parte del Nordest, le regioni centrali, la Campania e l'ovest della Sicilia. Il tempo migliorerà al Nordovest e sulla Sardegna dove saranno possibili ampie schiarite. In settimana non si prevede l'arrivo di aria fredda e le temperature rimarranno nelle medie, anche se subiranno delle oscillazioni a causa del passaggio delle perturbazioni.



Tra venerdì e domenica si conferma l'arrivo di un'altra perturbazione, la n. 13 del mese di febbraio, che potrebbe essere di forte intensità e dovrebbe interessare praticamente tutta la Penisola.