Meteo, in arrivo una perturbazione

19:08 - "Oggi la perturbazione numero 3 di maggio lambirà l'Italia accompagnata da rovesci e temporali sparsi sulle Alpi, con qualche sconfinamento in pianura in Lombardia e nel Triveneto. Domani - sottolinea il meteorologo Giovanni Dipierro - giornata da discreta a buona, fra sole e nuvole e con qualche scroscio di pioggia più che altro sui rilievi del Nord a causa di correnti occidentali che renderanno l’atmosfera piuttosto instabile".

"Martedì - prosegue l’esperto - aria fresca atlantica riuscirà a irrompere con maggior efficacia sull’Italia dando vita a un vortice di bassa pressione che porterà rovesci o temporali irregolari dapprima su parte del Centronord e poi, mercoledì, anche su parte del Sud. Nei prossimi giorni la stessa aria fresca determinerà anche un sensibile calo delle temperature che al Sud avverrà solo nella giornata di martedì: nelle regioni meridionali, infatti, fino a martedì si farà sentire ancora un po’ di caldo fuori stagione".



PREVISIONE PER OGGI (DOMENICA)



Oggi al mattino qualche rovescio sulle Alpi; tra sole e nuvole su resto del Nord e versante tirrenico, con qualche piovasco sul Levante ligure, in generale bello invece nelle rimanenti regioni. Nel pomeriggio molte nuvole su Alpi, Lombardia e Nordest, con rovesci e temporali sparsi principalmente su Alpi e Prealpi, ma con sconfinamenti verso le pianure vicine e, in serata, anche fino alle coste del Triveneto. In prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove, con qualche nuvola in più solo su Toscana, zone interne del Centro e Sardegna. Temperature massime in lieve calo al Centronord, stazionarie o in leggero aumento al Sud dove toccheranno punte di 27-28 gradi. Venti in moderato rinforzo dai quadranti meridionali.



PREVISIONE PER DOMANI (LUNEDI’)



Lunedì giornata fra sole e nuvole in gran parte d’Italia, con isolati rovesci pomeridiani su Alpi centro-orientali e Appennino settentrionale. Tra sera e notte possibili rovesci o temporali anche sulle pianure tra Lombardia orientale, Venezie ed Emilia. Temperature massime in ulteriore, lieve calo al Nord e sul medio Adriatico. Moderati venti di Maestrale sulla Sardegna settentrionale.



LA TENDENZA



Tra martedì e mercoledì aria più fresca in discesa dal Nord Europa porterà una fase di tempo piuttosto instabile, con il rischio di temporali martedì tra Lombardia orientale, Triveneto, Emilia, gran parte del Centro (soprattutto tra zone interne e settore adriatico) e sulla Puglia settentrionale. Mercoledì i temporali interesseranno specialmente la Puglia e l’Appennino meridionale. Generale rinforzo dei venti settentrionali con Föhn al Nord e Maestrale da moderato a forte al Centrosud. Il calo termico, rispetto alla giornata di sabato 10 maggio, sarà dell’ordine di 5-10 gradi entro martedì al Centronord, mercoledì anche al Sud.