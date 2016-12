Meteo, in arrivo la primavera su tutta l'Italia e temperature sopra la media

10:45 - Ancora un po' di instabilità al Sud e sulle Isole per la presenza di un vortice di bassa pressione sullo Ionio, mentre nel resto d'Italia l'alta pressione garantirà tempo bello e stabile. Mercoledì la depressione si allontanerà definitivamente, lasciando spazio all'avanzata dell'alta pressione su tutta la nostra Penisola: nel resto della settimana quindi il tempo sarà bello, tranne per un po' di nuvole e qualche breve acquazzone sulle Isole Maggiori.

ANCORA INSTABILE AL SUD E ISOLE - Prevalenza di tempo bello al Nord e Toscana anche se transiteranno alcuni banchi nuvolosi. Nuvole sul resto d'Italia: al mattino qualche piovasco su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia, con nevicate sui rilievi abruzzesi e molisani oltre 1200 metri; al pomeriggio isolati scrosci di pioggia o temporali su Basilicata, Calabria e Isole Maggiori. Venti da deboli a moderati in prevalenza nord-orientali.



PIU' CALDO AL NORD CHE AL SUD - Temperature massime senza grandi variazioni: previsti al pomeriggio 6°C a Campobasso, 13°C a Bari, Taranto e Lecce, 14°C a Napoli, Perugia e Ancona, 15°C a Milano, Brescia, Torino, Bergamo, Bologna, Pisa, Catania, Messina, Sassari, 16°C a Verona, Venezia, Roma, Firenze, 17°C a Udine e Treviso, 18°C ad Aosta e 20°C a Bolzano. Anche nei prossimi giorni forte escursione termica, soprattutto al Nord, con anche fino a 20°C di differenza tra primo mattino e pomeriggio: previsti all'alba 2 gradi a Bolzano e ben 22°C al pomeriggio, ad Aosta si passerà da 1°C a 19°C, a Torino da 3°C a 18°C, a Bologna da 3°C a 17°C, a Milano da 6°C a 18°c, a Roma da 4°C a 18°C.



RISCHIO VALANGHE - In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it, oggi avremo un rischio valanghe da grado 3 (marcato) a grado 2 (moderato) sulla maggior parte dell’arco alpino. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un’ottantina con ben 28 morti. I periodi valanghivi più intensi si sono verificati proprio nel mese di marzo e, con incidenza maggiore, in quello di aprile: tutto ciò a causa del riscaldamento del manto nevoso (fonte Aineva). Se a questi dati aggiungiamo gli eccezionali quantitativi di neve caduti finora nella stagione 2013-2014, si comprende come sia necessario prestare la massima attenzione.



DA MERCOLEDI' PREVALENZA DI TEMPO BELLO IN TUTTA ITALIA - Mercoledì cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola in più solo su estreme regioni meridionali e Isole: possibili brevi e isolati temporali sulla Sardegna Meridionale e nelle zone interne della Sicilia. Moderati venti orientali sulla Sardegna.Temperature massime ovunque in crescita. Giovedì altra giornata all'insegna del sole con qualche nube in più solo sulle Isole maggiori. Venti deboli con rinforzi sul Canale di Sardegna. Temperature in lieve aumento sopratutto al Centrosud. Valori sopra soprattutto al Nord, con punte anche oltre i 20°C.



Venerdì prevalenza bel tempo soleggiato, particolarmente al Centronord. Alcuni annuvolamenti solo nel sud Sardegna e Sicilia associati a rare precipitazioni in Sicilia dalla seconda parte del giorno, a causa di un vortice di bassa pressione che dal Nord Africa potrebbe portare qualche disturbo instabile.



Nel fine settimana tenderà a instaurarsi un flusso di correnti nord occidentali all'interno del quale transiterà, tra sabato e domenica, una veloce perturbazione che al momento potrebbe portare nubi in aumento e qualche debole pioggia solo sulla fascia adriatica e al Sud. Le temperature si manterranno molto miti per il periodo in tutta Italia. Si tratta di una tendenza che verrà confermata nei prossimi giorni.