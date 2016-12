Meteo, in arrivo il primo caldo estivo

10:33 - Tempo in miglioramento al Centrosud dove termina l’instabilità grazie all’allontanarsi del vortice sui Balcani - afferma il meteorologo Rino Cutuli - che invece darà luogo a qualche temporale sulle Alpi ed estremo Nordest. Una debole perturbazione dal Nord Africa raggiungerà però le Isole maggiori e tra domani e martedì attraverserà l’Italia portando qualche pioggia domani in Sardegna, al Nordovest e nelle zone interne del Centro.

Da mercoledì, con l’arrivo dell’anticiclone africano, ci attendono giornate con tempo stabile, soleggiato e caldo estivo su quasi tutta l’Italia, in particolare al Centrosud; le temperature massime nella seconda parte della settimana infatti potranno raggiungere la soglia dei 30 gradi in molte località.



PREVISIONI OGGI



Oggi prevalenza di bel tempo su quasi tutta l’Italia, a parte della nuvolosità su bassa Calabria, Sicilia e Sardegna, con qualche occasionale precipitazione nelle Isole. Un po’ di nubi anche all’estremo Nordest e dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, con brevi rovesci o temporali possibili su Alpi piemontesi, Prealpi lombarde, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. In serata tendenza a un aumento della nuvolosità sulla pianura piemontese e in Liguria; nel corso della notte prime precipitazioni sulla Liguria di ponente e qualche pioggia più significativa in arrivo anche in Sardegna.



Temperature in aumento al Centrosud, con valori massimi tra 19 e 24 gradi in gran parte dell’Italia. Tra le città più calde oggi Bolzano, Trento con 26 gradi, Bologna con 25 gradi e Aosta, Brescia, Torino, Verona, Firenze con 24 gradi. Bergamo, Milano, Novara, Piacenza, Ancona, Grosseto, Perugia, Roma, Lecce, Taranto raggiungeranno 23 gradi, Rimini, Treviso, Pescara, Pisa, Rieti, Viterbo, Bari, Crotone, Lamezia, Napoli, Alghero, Olbia, Sassari 22 gradi, Venezia, L’Aquila, Catanzaro, Reggio Calabria, Catania, Messina, Trapani, Cagliari 21 gradi, Cuneo, Genova, Udine, Brindisi, Palermo 20 gradi, Imperia, Potenza 19 gradi, Trieste e Campobasso 18 gradi. Venti moderati di Scirocco su Mar Ligure, alto Tirreno alto Adriatico e Isole.



PREVISIONI DOMANI



Lunedì iniziali schiarite su Veneto, Emilia, zone interne e adriatiche della Penisola ma con nubi poi destinate ad aumentare. Maggiore nuvolosità fin dal mattino altrove con alcune piogge in Sardegna e tra la Liguria e il basso Piemonte che poi nel pomeriggio in forma isolata coinvolgeranno gran parte del Nordovest, le Prealpi, il Lazio e l’Appennino centrosettentrionale. Massime in lieve calo in Sardegna e al Nordovest, in forma più sensibile sul Piemonte; stazionarie o in leggero aumento altrove. Venti moderati di Scirocco su tutti i mari, localmente forti intorno alla Sardegna e nel Canale di Sicilia.



TENDENZA PROSSIMA SETTIMANA. PRIMA ONDATA DI CALDO ESTIVO



Martedì tempo complessivamente buono; qualche annuvolamento interesserà Nordovest, Sardegna, Sicilia e zone interne del Centrosud. In generale non si prevedono precipitazioni di rilievo. Le temperature continueranno ad aumentare, in particolare sulle regioni peninsulari e sulle Isole. Venti deboli per lo più sud-orientali. Le temperature mercoledì saliranno sensibilmente anche al Nord e continueranno a crescere per quasi tutta la settimana; il tempo sarà in generale soleggiato con la possibilità di qualche rovescio a metà settimana al Nordovest, in particolare nei settori alpini e parte dei rilievi alpini centro-orientali. Per quanto riguarda il caldo, questa situazione dovrebbe durare per tutta la settimana. I valori si manterranno al di sopra delle medie stagionali anche di 5-6 gradi.