Meteo, in arrivo altre perturbazioni

12:28 - "Anche in questa seconda parte della settimana l’Italia verrà interessata dalla coda delle intense perturbazioni atlantiche che continuano ad attraversare l’Europa Centrale e Settentrionale”. Ad affermarlo è il meteorologo Andrea Giuliacci, che aggiunge: "Parziale tregua solo nella giornata odierna, con la perturbazione numero 4 di febbraio che, in allontanamento, porterà in mattinata le ultime piogge al Sud".

"Già venerdì però - prosegue l’esperto - il passaggio della perturbazione numero 5 di febbraio riporterà la pioggia prima al Nord e, tra sera e notte, anche su parte del Centrosud, con accumuli importanti soprattutto al Nordovest. Il tempo non si stabilizzerà neppure nel fine settimana, quando transiterà sull’Italia la perturbazione numero 6 del mese. Le temperature invece anche nei prossimi giorni rimarranno al di sopra della norma perché le perturbazioni in arrivo saranno accompagnate da venti relativamente miti".



PREVISIONE PER OGGI (GIOVEDI’)



Oggi al mattino bel tempo al Nordovest e Sardegna, nuvole irregolari sul resto d’Italia: deboli piogge residue su Emilia Romagna, Campania, Puglia e Calabria. Nel pomeriggio tempo in prevalenza bello al Nord, Toscana, Lazio e Isole, nubi sparse altrove ma ormai con tempo asciutto. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento nelle aree più soleggiate, quasi ovunque al di sopra delle medie stagionali. Intensi venti di Maestrale al Sud.



IL RISCHIO VALANGHE PREVISTO PER OGGI (GIOVEDI’)



In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it nella giornata di oggi (giovedì) avremo un rischio valanghe che andrà da grado 3 (marcato) a grado 4 (forte) su gran parte delle Alpi. Attenzione: rischio di grado 5 (molto forte) su Alpi Pennine e Alpi Lepontine. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un’ottantina con ben 28 morti. I periodi valanghivi più intensi sono stati a marzo e soprattutto ad aprile a causa del riscaldamento del manto nevoso (fonte Aineva).



PREVISIONE PER DOMANI (VENERDI’)



Venerdì molte nubi al Nord, con piogge dapprima al Nordovest, in trasferimento tra sera e notte al Nordest. Neve sulle Alpi mediamente oltre 700-800 metri, localmente fino 500-600 metri al Nordovest. Nuvole in lento aumento sulla Sardegna e sul medio Tirreno, con le prime piogge nel pomeriggio in Toscana: piogge che tra sera e notte si intensificheranno coinvolgendo anche Umbria, Lazio e Campania. Nel resto del Centrosud tempo tutto sommato soleggiato nel corso del giorno, con tendenza a peggioramento solo durante la notte. Temperature minime in calo al Nordest e al Centrosud. Temperature massime in calo al Nordovest, in rialzo su Emilia, regioni centrali e settore tirrenico per effetto dei venti meridionali in intensificazione che potranno essere localmente anche forti su Levante ligure, Toscana e Sardegna.



TENDENZA: NEI PROSSIMI GIORNI LA SITUAZIONE NON SI SBLOCCA: ALTRE PIOGGE E NEVICATE. LUNEDI’ PERTURBAZIONE INTENSA AL CENTRONORD



La situazione meteorologica sul nostro Paese sarà determinata da un flusso di perturbazioni anche nei prossimi giorni. In particolare, sabato al mattino ultimi effetti della perturbazione numero 5 con piogge su Sud peninsulare e nel Messinese, temporanea fase asciutta nel resto d’Italia. Nella seconda parte del giorno graduale arrivo di una nuova perturbazione. Nel pomeriggio poche precipitazioni sui rilievi del Nordovest, con limite neve oltre 600-1000 metri, e sulla Liguria, tra sera e notte fenomeni più diffusi su Lombardia, Triveneto, Liguria, regioni tirreniche fino alla Campania e Sardegna. Intenso Libeccio su Liguria e settore tirrenico. Temperature minime in aumento, massime stazionarie o al più in lieve calo. Domenica la coda della perturbazione numero 6 di febbraio porterà ancora piogge soprattutto al mattino sulle regioni tirreniche e parte del Sud, qualche residua nevicata sulle Alpi orientali. Altrove tendenza a un miglioramento con le maggiori possibilità di schiarite su Alpi centrali e Nordovest. Temperature massime in aumento al Nordovest, soprattutto in Piemonte grazie ai venti di Föhn. Ventoso per venti occidentali al Centrosud.



La tregua sarà però soltanto temporanea, perché già lunedì è previsto l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge anche intense al Nord e regioni tirreniche. Sarà accompagnata da intensi venti di Scirocco, carichi di aria mite e umidità che potrebbero aumentare l’abbondanza delle piogge.