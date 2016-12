16 marzo 2014 Meteo, il weekend si chiude con sole e temperature sopra la media Il clima da primavera inoltrata è dovuto alla presenza dell'alta pressione che continua a proteggere l'Italia da eventuali incursioni di perturbazioni atlantiche Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:30 - Il fine settimana si chiude in compagnia del sole e di un clima da primavera inoltrata grazie alla presenza dell'alta pressione che continua a proteggere l'Italia da eventuali incursioni di perturbazioni atlantiche. Questa situazione determinerà un ulteriore aumento delle temperature massime e quindi anche dell'escursione termica fra l'alba e il pomeriggio.

In particolare per il settore di Nordovest occorre segnalare il contributo aggiuntivo dei venti di Föhn che porteranno i picchi massimi oltre i 20 gradi. Anche la prossima settimana si prospetta stabile, sostanzialmente priva di piogge e con clima pomeridiano più tipico dei mesi di aprile e maggio piuttosto che marzo.



Le previsioni per domenica 16 marzo - Tempo soleggiato in tutto il Paese, con qualche addensamento sulle Alpi orientali e nel sud-ovest della Sardegna; modeste e temporanee velature sulla Penisola e in Sicilia. Nella notte qualche banco di nebbia tornerà a formarsi sul Veneto, Emilia Romagna e nelle valli della Toscana.



La tendenza per la prossima settimana - La nuova settimana comincerà con tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Lunedì tempo stabile, soleggiato, con cielo ovunque sereno o poco nuvoloso. Di notte e al mattino formazione di nebbie a banchi su pianure e litorali del Nordest, Toscana, Campania e Sardegna. Dovrebbe essere la giornata più calda al Centronord, con temperature in ulteriore lieve aumento e ben al di sopra della norma, diffusamente oltre i 20 gradi, con punte fino a 22-24 gradi al Nordovest.



Intorno a martedì ancora prevalenza di bel tempo in quasi tutta l'Italia con qualche nebbia nelle prime ore della giornata in Pianura Padana e nelle Valli del Centro. Nuvoloso fin dal mattino in Liguria e localmente anche sulla pianura di Veneto e Friuli. Verso sera nubi in aumento in tutto il Nord e sull'alta Toscana. Questo aumento delle nuvolosità è legato a una veloce e debole perturbazione che transiterà al Nord e sulla Toscana nella prima parte di mercoledì. Seguiranno belle giornate fino a sabato. Possibile avvicinamento di una perturbazione atlantica al Nord durante il fine settimana.