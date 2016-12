Meteo, il weekend sarà baciato dal sole: tempo instabile solo al Sud

14:17 - La primavera inizia a fare sentire il suo profumo. Sarà infatti un fine settimana di sole e temperature miti in gran parte del Paese, con qualche instabilità solo al Sud. Venerdì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Centronord. Nuvole sul resto d'Italia: nel corso del giorno piogge sparse su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con neve sull’Appennino Centro-Meridionale oltre 1000-1200 metri.

La pressione atmosferica è in deciso aumento grazie alla formazione di un lungo ponte anticiclonico che dalle Azzorre si estende per 4mila chilometri fino agli Urali e alla Russia Occidentale. Si tratta dell'Anticiclone delle Azzorre e - afferma il meteorologo Rino Cutuli - nei prossimi giorni si gonfierà ulteriormente ponendo il suo baricentro nel cuore dell'Europa. Si prospettano quindi giornate di tempo bello non solo sull'Italia settentrionale e sulle regioni centrali tirreniche, ma anche su Spagna, Francia e Germania.



Lungo il margine meridionale di questa struttura rimane attivo un vortice di bassa pressione centrato sul Mar Ionio, che è responsabile di un tempo molto instabile su gran parte dell’area balcanica, le regioni orientali e meridionali italiane e l’Egeo, ed è accompagnato da un'intensa e fresca ventilazione nord-orientale. Venerdì e sabato ancora un po' di nubi e di piogge su Medio Adriatico e Sud, con instabilità a rischio temporali sulla zona ionica, soprattutto l'alta Calabria. Moderati venti di Tramontana al Centrosud. Sul resto d'Italia invece prevalenza di tempo soleggiato.



Domenica l'alta pressione guadagnerà terreno e riporterà il sole anche sul Medio Adriatico e gran parte del Sud, con il vortice depressionario che, in allontanamento verso sud-est, spingerà qualche pioggia residua solo su Calabria e Sicilia. Nei prossimi giorni temperature miti in gran parte del Centronord, piuttosto fresco invece al Sud.



Weekend primaverile al Nord - Sabato la circolazione rimarrà la stessa, con il passaggio molto veloce di un altro impulso di aria fredda che dai Balcani rinvigorirà il vortice di bassa pressione posizionato sullo Ionio. Avremo condizioni di bel tempo al Nord, Toscana e Lazio. Nuvole sul resto d’Italia: piogge sparse su Abruzzo, Molise, Puglia Settentrionale, Basilicata, Calabria e Sicilia, con nevicate sui rilievi oltre 1000-1200 metri. Già in serata i fenomeni si esauriranno, in vista di una domenica meno instabile. Ventoso al Centrosud per venti di Grecale o Tramontana. Temperature massime in lieve diminuzione al Centro. Al Nord si sfioreranno i 20°C: si tratta di valori sopra le media anche di 3-5 gradi.



Domenica condizioni di tempo bello e soleggiato al Centronord grazie alla presenza dell’Anticiclone Europeo. Ancora nuvolosità insistente invece sull’Appennino abruzzese e molisano ma senza precipitazioni di rilievo. Nuvole anche sull’ Appennino meridionale e su Basilicata, Calabria e Sicilia con qualche rovescio isolato in Calabria e sulla Sicilia orientale, dove avremo anche il rischio di qualche temporale, a causa del flusso più freddo dai Balcani che sfiora il Sud. Giornata ancora ventosa al Centrosud per venti freschi da Nord. Le temperature saranno in aumento soprattutto sulle Alpi, e al Nord e Toscana si toccheranno i 20°C. Anche per buona parte della prossima settimana continuerà questa fase di tempo stabile e soleggiato al Centronord, con temperature molto miti e primaverili, mentre al Sud, soprattutto tra Calabria e Sicilia, ci sarà ancora una lieve instabilità.



Temperature massime in lieve calo in Valpadana; stazionarie o in leggero aumento altrove. Previsti al pomeriggio 19°C a Bolzano, 18°C a Milano, Bergamo Torino e Verona. 17°C a Olbia e Sassari, 16°C a Bologna, Trieste e Aosta, 15°C a Perugia, Pescara, Bari, Taranto, Palermo e Catania. 14°C a Messina, 10°C a Crotone e Lamezia, solo 8°C a Campobasso. Attenzione alla forte escursione termica, in alcuni casi anche di 18°C: domani all'alba ad Aosta minima a -1°C, massima a 17°C, a Bolzano minima di 3°C contro una massima di 19°C, a Torino minima di 2°C e massima pomeridiana di 16°C, a Milano si passerà dai 5°C ai 17°C.



Resta alto il pericolo valanghe - In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it, sabato avremo ancora un rischio valanghe di grado 3 (marcato) e 2 (moderato) su gran parte delle Alpi. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un’ottantina con ben 28 morti. I periodi valanghivi più intensi si sono verificati proprio nel mese di marzo e, con incidenza maggiore, in quello di aprile: tutto ciò a causa del riscaldamento del manto nevoso (fonte Aineva). Se a questi dati aggiungiamo gli eccezionali quantitativi di neve caduti finora nella stagione 2013-2014, si comprende come sia necessario prestare la massima attenzione.