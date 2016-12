14 maggio 2014 Meteo, il Sud dominato dall' instabilità

10:47 - La perturbazione n. 4 di maggio darà vita a un vortice di bassa pressione che, dalla Penisola Balcanica, influenzerà ancora il tempo in Italia, soprattutto al Sud. Le fresche correnti atlantiche che accompagnano la perturbazione metteranno fine al caldo fuori stagione anche nelle regioni meridionali con un brusco calo termico. Nel resto della settimana giornate buone ma con instabilità sul medio e basso Adriatico e nelle zone interne del Sud.

Oggi (mercoledì) cielo nuvoloso con rovesci e qualche temporale in Puglia, Basilicata, Calabria e Messinese. Al mattino residue piogge in Abruzzo e Molise, ma in miglioramento. Più soleggiato nel resto dell’Italia, ma con lo sviluppo di nubi e brevi rovesci nel corso del pomeriggio solo su Prealpi e vicine pianure del Nord-Est; possibili temporali isolati anche in Toscana. Nubi anche sui rilievi alpini più settentrionali. Giornata ventosa per forti venti settentrionali: maestrale al Centro-Sud, più intenso sul versante adriatico e sulle Isole; Foehn nella valli alpine e al Nord-Ovest.



CROLLO TERMICO AL SUD E SICILIA: ANCHE 10° C IN MENO NEL GIRO DI 24 ORE



Temperature in sensibile calo al Sud e in Sicilia, fino a 8-10 gradi in meno rispetto a ieri (martedì). Il calo sarà davvero sensibile in Sicilia e sul basso Adriatico: a Bari passeremo dai 26° C di ieri ai soli 17° C di oggi pomeriggio, a Potenza si passerà da 23° C di ieri a 13° C, a Catania dai 31° C a 24° C, a Trapani da 29° C a 21° C.



GIOVEDI' NUOVO IMPULSO INSTABILE SULL' ADRIATICO E AL SUD



Giovedì sarà una giornata dai due volti. Sarà ancora molto ventosa per venti settentrionali, con correnti sospinte dalla depressione che si è formata sui Balcani e che come un mulinello porterà ancora molta instabilità. L’inizio della giornata sarà buono con schiarite un po’ ovunque e poche nuvole (concentrate solo al Centro e Sicilia). Nel pomeriggio aumenterà l’instabilità tra le zone interne e il settore tirrenico con rovesci e temporali su Lazio, Campania, Calabria e Isole e localmente in estensione verso le coste ioniche della Sicilia e Calabria, oltre al Cagliaritano. Poi arriverà un nuovo impulso instabile diretto verso l’Adriatico: già in serata peggiorerà sul medio basso Adriatico (con piogge e alcuni rovesci a tratti anche insistenti). Qualche annuvolamento in più anche al Nordest. La notte tra giovedì e venerdì sarà quella più fredda: la quota neve si abbasserà con qualche fiocco sull'Appennino centrale intorno ai 1200-1400 metri. Temperature senza particolari variazioni.



TENDENZA: VENERDI' ANCORA MOLTA INSTABILITA' AL SUD E REGIONI ADRIATICHE. ANDRA' MEGLIO NEL WEEKEND



Venerdì arriverà un nuovo impulso di aria fredda legato alla stessa circolazione depressionaria che si sta portando verso i Balcani. Avremo maltempo sulle regioni adriatiche e al Sud. Il bel tempo riguarderà essenzialmente il Nord-Ovest. Nel resto d’Italia cielo da nuvoloso a coperto: La nuvolosità più compatta sarà localizzata sulle regioni adriatiche, con piogge dalle Marche fino alla Puglia, a tratti anche con rovesci, in particolare sulle zone costiere. Il tempo sarà molto instabile nel resto del Sud (bassa Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia), con precipitazioni e qualche temporale (sopratutto tra Calabria e Sicilia). Sulle regioni tirreniche, Nord-Est e Sardegna non avremo precipitazioni di rilievo. Ci sarà ancora una moderata ventilazione settentrionale e un clima decisamente fresco sulle regioni adriatiche per il duplice effetto delle piogge e del vento. Al pomeriggio le temperature non supereranno i 16° C. Temperature in lieve calo anche al Sud, in rialzo anche sensibile invece al Nordovest con picchi di 24-25° C.



Weekend: la circolazione depressionaria tenderà ad esaurire i suoi effetti. Avremo una situazione di spiccata variabilità con qualche episodio di instabilità attorno ai rilievi. Sabato ancora piogge residue al Sud, zone interne appenniniche del Centro e rilievi del Nord ma si tratterà comunque di fenomeni isolati e limitati alle ore pomeridiane. Domenica la giornata sarà generalmente migliore con instabilità circoscritta alle zone alpine e prealpine e con sconfinamenti verso pianure di Veneto e Venezia Giulia. Dopo il calo di questi giorni avremo un rialzo delle temperature sulle regioni adriatiche e al Sud.