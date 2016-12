Meteo, il Nord finisce sotto l'acqua A Sud ultimo giorno di caldo africano

10:42 - Un vortice di bassa pressione giunto dalla Spagna sta provocando la formazione di numerosi e intensi temporali al Nord e instabilità anche al Centro. Al Sud, grazie alla parziale protezione dell'alta pressione, il sole sarà più presente e le piogge poche. Ma, spiega il meteorologo Andrea Giuliacci, le correnti fresche portano anche un calo delle temperature: "Nelle regioni meridionali quella di oggi sarà l'ultima giornata di grande caldo".

Le previsioni per mercoledì - Cielo in generale nuvoloso o molto nuvoloso al Centronord e Campania, con rovesci e temporali che nel corso del giorno bagneranno Alpi, Lombardia, Triveneto, Emilia, Levante Ligure, Toscana, Umbria, Lazio, nord Campania e zone interne di Abruzzo e Molise. Giornata tra sole e nuvole nel resto del Sud e Isole, con isolati rovesci o temporali solo in Sardegna. Venti moderati al Centrosud, di Scirocco sull'Adriatico, Libeccio altrove. Temperature massime in calo al Centronord e Sardegna, con poche variazioni al Sud: valori in generale compresi tra 22 e 26 gradi al Nord, fra 24 e 28 gradi nelle regioni centrali, tra 27 e 30 gradi in Sardegna, fra 30 e 34 gradi al Sud ma con punte fino a 37-38 gradi in Sicilia. Previsti 33°C a Bari e Lecce, 32°C a Palermo, 37°C a Catania.



Rischi per i nubifragi - La vasta area instabile in azione sul Centronord potrà portare alla formazione di intense celle temporalesche con forti fenomeni e possibili nubifragi. Possibili forti raffiche di vento e trombe d'aria. Le zone a rischio, nel corso del giorno, saranno soprattutto la Lombardia, le pianure del Nordest e la zona tra Liguria di Levante e alta Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso, quindi, un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino di criticità. Criticità arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Lombardia e sulle zone settentrionali di Friuli Venezia Giulia e Veneto. La criticità prevista è invece gialla per rischio idraulico sull'Emilia Romagna settentrionale e per rischio idrogeologico su Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, zone interne dell'Abruzzo e Sardegna.



Le previsioni per giovedì - Giovedì giornata tra sole e nuvole in gran parte d'Italia: rovesci e temporali al mattino principalmente sulla Liguria e nel corso del giorno anche su parte del Nordovest, Emilia, regioni centrali tirreniche, zone interne del Centro, nord Puglia, Basilicata e zone interne della Sardegna. Temperature in sensibile diminuzione al Sud e regioni adriatiche. Si attenua il caldo, nella norma al Centronord.



La tendenza per il weekend - Venerdì sarà un'altra giornata segnata da molta instabilità. Piogge e temporali bagneranno con più insistenza soprattutto le Alpi con possibili sconfinamenti già nel pomeriggio su Emilia e Veneto e verso sera anche su Piemonte e Lombardia. Sarà instabile anche nelle zone interne del Centro con qualche sconfinamento sulle coste adriatiche di Abruzzo e Molise.Nel weekend si conferma la rimonta dell'alta pressione verso il Centrosud dove si vivranno due giornate di tempo bello e stabile. Il Nord sarà lambito da correnti umide e instabili in transito sull'Europa centrale e le zone alpine saranno quelle più interessate a livello di precipitazioni. Qualche scroscio d'acqua anche sull'alta pianura piemontese, lombarda e veneta. Verranno risparmiate le coste dell'alto adriatico e l'Emilia Romagna che vedranno solo il passaggio di qualche nuvola. Tra domenica e l'inizio della prossima settimana si va profilando una nuova fiammata di caldo africano al Sud e sulle due Isole maggiori con picchi oltre i 35°C.