13:18 - Il maltempo non dà tregua: anche nei prossimi giorni l'Italia verrà attraversata da nuove perturbazioni atlantiche, la prima delle quali è già arrivata. Giornate nuvolose e piovose anche nel fine settimana, mentre all'inizio della prossima ne transiterà una ben più intensa, accompagnata da forti piogge e abbondanti nevicate sulle Alpi. Le temperature invece rimarranno al di sopra della norma.

Le previsioni per venerdì - Oggi graduale peggioramento ad iniziare dal Nordovest, con piogge che nel corso del pomeriggio si estendono al Nordest, all'Emilia occidentale e a Toscana e Sardegna. In serata migliora in Piemonte e Valle d'Aosta, ancora piogge nel resto del Nord, in Toscana, Umbria e Lazio; di notte peggiora al Sud, con piogge soprattutto sul versante tirrenico. Nuove nevicate sulle Alpi, con limite compreso tra i 600 e i 900 metri. Venti in rinforzo, in prevalenza di Scirocco.



Temperature in rialzo a Centrosud - Temperature massime in calo al Nordovest, in lieve rialzo al Centrosud, con punte di 18/19 gradi nelle Isole. Previsti 8°C a Milano e Bergamo, 10°C Verona, e Imperia, 12°C a Bologna, 14°C Perugia e Pisa, 15 °C a Firenze e Roma, 16°C a Bari, Brindisi, 17°C a Messina Olbia e Crotone, 19°C A Catania.



Sabato di pioggia - Al mattino residue piogge su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. Altrove cielo da poco nuvoloso a nuvoloso con locali nebbie sulle pianure del Nord-ovest. Nel pomeriggio qualche pioggia su Liguria, alta Toscana, Lombardia e Nordest, in intensificazione dalla sera. Nella notte piogge moderate anche su Sardegna, Umbria e Lazio. Nevicate sulle Alpi occidentali oltre 700-800 metri, sull' Appennino ligure oltre 1100 metri. Sulle Alpi orientali quota neve in calo sino a 700-900 metri. Temperature minime in calo al Nord-ovest, in rialzo sulle altre zone; massime in calo sulle Isole, pressoché invariate altrove. Venti occidentali sostenuti su mari di ponente e Sud, in particolare moderati di Libeccio su Sardegna e Liguria.



Domenica torna il sole - Domenica sarà una giornata dinamica, infatti la perturbazione che arriverà sabato sarà molto veloce. Nella mattinata avremo ancora piogge sull'estremo Nordest e sulle Regioni centrali tirreniche (Umbria Lazio e Campania) ma anche nella parte occidentale dell'Abruzzo. Migliorerà al Nordovest dove avremo ampi rasserenamenti. Nel pomeriggio ultime piogge residue tra bassa Campania e alta Calabria. Ci sarà un po' di nuvolosità al Sud, ma gradualmente si apriranno schiarite anche verso Nordovest, Toscana Marche Lazio e Sardegna. Ancora nuvole più che altro al Sud.



Lunedì pioggia - Il miglioramento sarà purtroppo temporaneo perché nella notte tra domenica e lunedì infatti arriverà l'ennesimo peggioramento del tempo a partire dalle regioni di ponente, con piogge in Sardegna e al Nordovest. Questa perturbazione lunedì investirà il Centronord e al momento sembrerebbero più coinvolti il Nord e la Toscana, mentre il Sud e la Sicilia vedranno solo qualche nube ma non piogge. Si tratta di una perturbazione particolarmente intensa e ci sarà il rischio di piogge forti su Toscana, Liguria e Piemonte. Cadranno abbondanti nevicate sulle Alpi tra i 600 e i 900 metri di quota e fino a bassa quota sul Piemonte, anche in bassa collina. Non è escluso qualche fiocco di neve anche a Torino. Soffieranno venti intensi di Scirocco sui mari di Ponente e Sardegna, con il rischio di mari molto mossi. Martedì sull'estremo Nordovest si verificherà un temporaneo miglioramento, in attesa di un nuovo passaggio perturbato tra martedì e mercoledì. Fino a buona parte della prossima settimana la situazione non sembra sbloccarsi, con il nostro Paese alle prese con numerose perturbazioni atlantiche.