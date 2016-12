11:12 - Per due giorni ancora tempo bello e caldo afoso su tutto il Paese, con tassi di umidità tali da far schizzare le temperature percepite fino a 37-38 gradi. Da sabato, con l'arrivo di correnti di aria più fresca, il clima tornerà più gradevole al Centronord, dove si svilupperanno temporali anche forti e le temperature caleranno di 8-10 gradi. Cali più graduali e meno bruschi al Sud. Il capo della Protezione civile: "E' allerta meteo soprattutto al Nord"

Le previsioni per giovedì - Al mattino prevalenza ovunque di cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio si formeranno un po' di nuvole e qualche breve temporale di calore su Alpi centro-orientali, Appennino ligure e zone interne di Toscana, Lazio, Campania, Calabria e Isole. In serata qualche sconfinamento sarà possibile verso la fascia pedemontana del Veneto. Temperature massime senza grandi variazioni, ma con afa (cioè tassi di umidità) in lieve aumento e quindi disagio in crescita, specie nelle pianure del Nord e nelle valli del Centro: tra le città più calde anche Firenze con 36 gradi, Bologna, Brescia e Verona con 35 gradi. Venti per lo più deboli.



Le previsioni per venerdì - Altra giornata molto calda. Al mattino sole ancora diffuso, qualche annuvolamento soltanto sull'estremo Nordest. Nel pomeriggio cresce l'instabilità con sviluppo di locali rovesci o temporali sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale ma con possibile coinvolgimento delle zone pedemontane della Lombardia e delle Venezie e anche della pianura emiliana con il rischio di episodi di forte intensità; isolati temporali di calore saranno possibili sui monti delle Isole e con maggior diffusione nelle zone interne della Toscana e del Lazio e sull'Appennino abruzzese. Tra sera e notte fase temporalesca su Venezie, Lombardia, estremo est del Piemonte ed Emilia Romagna. Primi lievi cali nelle massime al Nordest, altrove valori sempre molto elevati rispetto alle medie.



Indice UV molto alto - Per chi approfitterà del bel tempo per recarsi al mare o in montagna si consiglia di esporsi al sole con cautela e adeguatamente protetti in quanto la radiazione solare in questo periodo dell'anno è già decisamente intensa. Anche oggi e domani l'indice UV sarà molto alto, compreso tra 8 e 10 secondo la scala internazionale dell'UV Index (UVI) che è conforme alle linee guida internazionali stabilite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un indice UV tra 8 e 10 comporta un alto rischio di danno da esposizione al sole se non adeguatamente protetti. Ridurre al minimo l'esposizione al sole durante le ore centrali della giornata, dalle 10 del mattino alle 4 pomeridiane. Proteggere la pelle applicando una crema solare con un SPF di almeno 15. Indossare indumenti protettivi e occhiali da sole per proteggere gli occhi.



Allarme caldo della Protezione civile - È scattato l'allarme a causa del caldo afoso che si è abbattuto sull'Italia, in particolare sulle pianure e le città del Nord. La protezione civile dell'Emilia-Romagna ha attivato la fase di attenzione per calore fino alle 2 di domani (venerdì) sulle pianure di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. E' stato di allarme climatico per disagio fisico anche in Veneto a causa dell'ondata di calore. L'assessore alla sanità Luca Coletto ha infatti attivato lo specifico "Piano Caldo 2014", approvato dalla Giunta regionale a fine maggio. Lo Stato di Allarme Climatico, valido fino alle ore 16 di domani (venerdì), interessa la zona costiera, quella continentale e quella pedemontana della regione. All'afa si aggiunge poi l'allarme ozono, inquinante che ha superato le soglie d'attenzione in tutta la Lombardia. E la tregua è ancora di là da venire: il bollettino meteo della Protezione civile segnala lo stato di massima allerta anche per oggi (giovedì) nel capoluogo lombardo con un livello di rischio 3, ovvero quello più alto che indica l'ondata di calore. Il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli: "C'è un allerta meteo importante. I modelli sono da qualche giorno stabilizzati, e ci sono delle previsioni non buone soprattutto per le regioni del Nord".



La tendenza per il weekend - La vera e propria svolta, rispetto a questi giorni di tempo estivo e caldo afoso, avverrà nel fine settimana, quando nuclei di aria più fresca in arrivo dal Nord Europa raggiungeranno l'Italia, portando rovesci o temporali sparsi al Centronord già da sabato con fenomeni che domenica diverranno più diffusi anche al Centro, soprattutto tra interno e settore adriatico. Il Sud rimarrà invece più ai margini di quest'aria instabile, con pochi fenomeni isolati. Nel weekend questi temporali al Centronord potranno essere anche di forte intensità, oltre che accompagnati da forti venti e possibili grandinate! In particolare, sabato 14 giugno in mattinata piogge e temporali interesseranno Pianura Padana, Liguria, alta Toscana, Emilia Romagna, Marche. Dal pomeriggio rovesci e temporali colpiranno quasi tutto il Centronord, Basilicata, Puglia settentrionale, rilievi di Calabria e Sicilia, Sardegna. Piogge e temporali che saranno appunto anche di forte intensità. Venti di Maestrale in rinforzo in Sardegna, improvvise e forti raffiche di vento nelle aree temporalesche. Temperature in calo al Centronord con diminuzione più marcata al Nord.



Domenica 15 giugno condizioni di marcata instabilità atmosferica con piogge e temporali in gran parte d'Italia: fenomeni più frequenti e localmente abbondanti al Nordovest, su Emilia Romagna, Marche. Temperature in ulteriore diminuzione al Centronord e, in forma più lieve, anche al Sud. Clima fresco al Nordovest. Ventoso in gran parte del Paese: Bora sull'alto Adriatico, Tramontana in Liguria, Maestrale in Sardegna.



La tendenza per la prossima settimana - Per quanto riguarda la prossima settimana, fino a giovedì avremo ancora condizioni di marcata instabilità atmosferica con frequenti rovesci o temporali a carattere sparso possibili da Nord a Sud, con temperature in calo anche al Sud in modo sensibile a inizio settimana. Le temperature rientreranno così nelle medie stagionali o, al Nord, lievemente al di sotto. Da venerdì 20 giugno nuova possibile rimonta dell'Anticiclone. Il weekend del 21-22 si prospetta quindi all'insegna nuovamente di tempo estivo con tanto sole e temperature in aumento. Tra il 22 e il 23 giugno, in particolare, potrebbe arrivare una nuova ondata di caldo. Ricordando che il 21 giugno cadrà il solstizio d'estate, che segna l'inizio dell'estate astronomica (comunemente considerato l'inizio dell'estate), possiamo dire che quest'anno l'estate inizierà con tanto sole e una nuova ondata di caldo su tutto il Paese.