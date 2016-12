Meteo, forte maltempo al Nordovest Ondata di caldo al Sud e sulle Isole

11:18 - Nei prossimi giorni l'alta pressione in rinforzo dal Nord Africa proteggerà il Sud e gran parte del Centro, regioni che verranno attraversate solo da debole nuvolosità. Per effetto dei intensi venti di Scirocco in queste zone le temperature sono previste in graduale rialzo, con punte di 34/37 gradi tra venerdì e sabato all'estremo Sud e nelle Isole. Tempo in peggioramento invece al Nord, a iniziare dal Nordovest.

Giovedì graduale peggioramento al Nordovest - Giovedì cielo nuvoloso in gran parte del Nord con piogge sparse in Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, estremi settori occidentali di Veneto ed Emilia. Nel resto d'Italia situazione più tranquilla e con una prevalenza di bel tempo anche se non mancheranno un po' di nuvole in transito ma con sporadiche e deboli piogge soltanto in Toscana, Sardegna orientale e Sicilia Calabria sud-ionica. Nella notte si conferma l'inizio della fase critica in Liguria e alta Toscana, con il rischio di forti temporali. Venti moderati o forti di Scirocco su Mar Ligure, Tirreno, Sicilia e Sardegna. Temperature in rialzo al Centrosud e Isole.



Venerdì maltempo in gran parte del Nord - Venerdì forte maltempo con temporali intensi e insidiosi fra Liguria, Toscana e zone limitrofe. Piogge sparse anche nel resto del Nord, meno frequenti all'estremo Nordovest e sull'estremo settore alpino orientale. I temporali nel corso della giornata potrebbero estendersi anche alla zona appenninica settentrionale e anche su Umbria, Marche e Romagna. Situazione migliore nel resto del Paese con le schiarite più ampie soprattutto al Sud. Temperature in ulteriore aumento per forti e caldi venti di Scirocco, che soffieranno con raffiche anche a 80 km/h tra Sicilia e Sardegna.



Possibili nubifragi su Liguria di Levante e Alta Toscana - La zona del Ligure sarà probabilmente investita dalla parte più attiva di questo impulso perturbato: il rischio è che si possano verificare temporali autorigeneranti sulla Liguria centrale e orientale, con piogge in estensione a "ventaglio" anche al basso Piemonte e all'Emilia occidentale. Di cosa si tratta? Sono temporali che tendono a insistere per più ore nelle stesse zone e che vengono continuamente alimentati per effetto della convergenza di masse d'aria diverse. Potrebbero quindi verificarsi fenomeni di forte intensità, anche a causa dei venti di Scirocco e dell’effetto Stau, termine tedesco che significa “ristagno”. Le precipitazioni potrebbero insistere sui versanti sopravento dei rilievi Appenninici, pareti contro le quali lo Scirocco andrà ad impattare, liberando molta umidità che aumenterà l’abbondanza delle precipitazioni.



Tempo discreto nel weekend: sabato caldo al Sud - Sabato nuvolosità alta di passaggio su tutta Italia, con prevalenza sole al Centrosud e Isole. Cieli grigi al Nord con maggiori schiarite sul Piemonte. Al primo mattino ancora possibilità di rovesci su levante ligure e alta Toscana, ma in giornata si dovrebbero attenuare i fenomeni in quelle zone. In serata qualche pioggia su Veneto e Friuli. I venti di Scirocco saranno in attenuazione, ma sarà un’altra giornata di grande caldo al Sud e Isole con temperature in aumento. Tra le città più calde segnaliamo Bari e Brindisi con 34°C, 35°C a Lecce, Taranto e Cagliari, 36°C a Palermo e Trapani, 37°C a Catania. Anche le temperature minime saranno in aumento, così come il disagio notturno dovuto al caldo. Domenica tempo discreto con prevalenza di sole e qualche annuvolamento su Lombardia, Nordest nord della Toscana con il rischio di qualche pioggia isolata. Ancora caldo al Sud e Isole ma in leggera attenuazione.