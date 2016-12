Meteo, fino a martedì tempo stabile

10:39 - Quello che ha interessato il Gargano è stato un evento eccezionale che si aggiunge alla lunga lista degli eventi atmosferici catastrofici che hanno interessato l’Italia con frequenza sempre più elevata negli ultimi anni. Nell’intera area in sei giorni - sottolinea il meteorologo Flavio Galbiati - si sono abbattuti dai 300 ai 500 millimetri di pioggia, un quantitativo paragonabile a quanto dovrebbe piovere in quelle zone nell’arco di sei mesi o un anno.

Fortunatamente questa situazione è destinata a migliorare gradualmente grazie al ritorno dell’alta pressione che riporterà fino a martedì condizioni molto più stabili, non solo sulla Puglia ma anche in tutto il resto del Paese, con un clima finalmente da estate settembrina. Mercoledì primi cambiamenti al Nord”.



PREVISIONE PER OGGI (DOMENICA)

Oggi tempo in miglioramento al Sud, con gli ultimi rovesci in mattinata nel Salento e tra bassa Calabria e Messinese; nel pomeriggio qualche pioggia solo sui rilievi della Calabria, ampie schiarite lungo tutte le coste. Un po’ di instabilità pomeridiana sarà presente sulle Alpi e lungo l’Appennino dove potranno svilupparsi brevi rovesci, specie sui rilievi del Nordest. Nel resto del Paese avremo prevalenza di bel tempo, nonostante un po’ di nubi sparse, soprattutto in Piemonte, est Lombardia e interno del Centro.



Temperature in lieve rialzo al Centrosud e venti in indebolimento.



PREVISIONE PER DOMANI (LUNEDI’)

Lunedì cielo sereno nelle Isole; tempo in ulteriore miglioramento anche al Sud, con poche nubi lungo le coste e qualche isolato rovescio solo in Appennino. Situazione simile nelle regioni centrali, con prevalenza di bel tempo. Alternanza di sole e nuvole al Nord, con più schiarite in pianura e sulle coste, pochi rovesci pomeridiani su Alpi e Prealpi. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli.



LA TENDENZA

Anche martedì prevarrà un tempo buono in gran parte d’Italia. In mattinata locali annuvolamenti soltanto su Piemonte, Lombardia, Prealpi e Calabria. Nel pomeriggio nuvole in aumento sui monti, con locali rovesci su Alpi, Friuli, Piemonte occidentale e Appennino meridionale. In serata l’instabilità potrà coinvolgere anche le pianure del Nordovest, nella notte anche quelle delle Venezie. Si tratta dei primi effetti di una nuova perturbazione che mercoledì poi insisterà sulle regioni settentrionali, coinvolgendo anche le zone interne del Centro. Giovedì tempo instabile in gran parte della Val Padana, dell’alto Adriatico e del Centro. Anche al Sud aumento le nuvole, ma con scarsi fenomeni. Le temperature, dopo i rialzi di inizio settimana, sono previste in calo mercoledì al Nord, giovedì al Centro e in Sardegna.