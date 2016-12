Meteo, fino a martedì maltempo su tutto il Paese ma da mercoledì torna l'estate

10:26 - Anche oggi numerosi rovesci e temporali al Centronord, a tratti anche su alcune regioni del Sud, a causa del passaggio della perturbazione numero 5 di luglio che, prima di abbandonare la nostra Penisola, domani porterà ancora un po' di temporali. Da mercoledì, invece, sull'Italia comincerà ad allungarsi l'Anticiclone Nord-Africano che insisterà sulla nostra Penisola per tutto il resto della settimana. Fino a sabato, quindi, tempo bello quasi ovunque.

Soltanto domenica torneranno le nuvole e qualche temporale al Nord. In crescita anche le temperature, che si riporteranno rapidamente su valori normali per il mese di luglio.



PREVISIONE PER OGGI (LUNEDI’) Al mattino nuvole al Nord, regioni centrali tirreniche, Campania e Sardegna, con qualche rovescio o temporale su Alpi orientali, basso Piemonte, Levante Ligure, Lombardia orientale, Veneto, Emilia, Toscana e Sardegna; in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Nel pomeriggio nuvole in aumento anche su regioni adriatiche e Sud: rovesci e temporali, localmente forti, su Alpi, Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, regioni centrali, Campania, Puglia settentrionale e Sardegna. In serata i fenomeni insisteranno sul medio Adriatico e in gran parte del Sud; la situazione migliora invece nettamente nel resto del Centronord. Temperature massime in ulteriore lieve calo al Centronord e Sardegna. Moderati venti occidentali su Basso Tirreno e Isole.



METEO ISOLA DEL GIGLIO Nella zona del Giglio, dove sono iniziate proprio in queste ore le operazioni di rimozione della nave Costa Concordia, oggi prevediamo in mattinata cielo nuvoloso con una ventilazione non particolarmente intensa. Soffieranno venti deboli in prevalenza meridionali con temporanei rinforzi e raffiche a 15-20 km/h; il mare sarà da poco mosso a mosso. Nel pomeriggio possibili isolati temporali, ma la ventilazione resterà non intensa.



PREVISIONE PER DOMANI (MARTEDI’) In mattinata cielo in generale nuvoloso sulle regioni adriatiche e al Sud, con qualche isolata pioggia o rovescio possibili lungo le coste adriatiche dalla Romagna fino alla Puglia e nel Messinese. Ampie schiarite nel resto del Paese. Nel pomeriggio rasserenamenti sul medio- alto Adriatico, ancora nuvoloso al Sud con temporali su regioni del basso Tirreno e versante ionico. Altrove situazione migliore, nonostante una lieve instabilità sui monti. Temperature massime in leggero calo nelle estreme regioni meridionali, in deciso aumento altrove.



DA MERCOLEDI’ TANTO SOLE E CALDO SULL’ITALIA Da mercoledì tornerà finalmente il volto vero dell’estate: grazie all’espansione dell’Anticiclone Nordafricano, prenderà infatti il via un nuovo periodo di tempo bello e in prevalenza soleggiato. Da segnalare soltanto nelle giornate di mercoledì e giovedì qualche isolato fenomeno in sviluppo nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Temperature in graduale aumento con valori che si riporteranno inizialmente intorno ai 30 gradi, avvicinandosi poi nel prossimo fine settimana ai 35 gradi con un po’ di afa al Nord. Per maggiori dettagli sull’ultima parte della settimana vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.