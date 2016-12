29 marzo 2014 Meteo, fine settimana di bel tempo Grazie al ritorno dell'alta pressione sarà un fine settimana di bel tempo sul nostro Paese con una prevalenza di sole e temperature gradevoli vicine ai 20 gradi Tweet google 0 Invia ad un amico

12:27 - Grazie al ritorno dell'alta pressione sarà un fine settimana di bel tempo sul nostro Paese con una prevalenza di sole e temperature gradevoli vicine ai 20 gradi. Domenica non mancheranno però un po' di velature e qualche annuvolamento in più sulle Isole maggiori. Nella prima parte della settimana avremo ancora giornate di tempo stabile e senza piogge di rilievo, ma un po' più nuvolose.

Le previsioni per sabato 29 marzo - Giornata soleggiata quasi ovunque, con tempo in miglioramento al Centrosud. Non mancheranno un po' di nuvole alte ed innocue in transito al Nordovest e in Sardegna e qualche annuvolamento nelle zone interne del Centro e del Sud. Ventoso in Sardegna per venti orientali, un po' di vento di Maestrale invece in Puglia.



Temperature in ulteriore generale aumento: nelle ore pomeridiane le massime saranno gradevoli e non lontane dai 20 gradi; i valori più alti si registreranno al Centronord dove si toccheranno punte di 20-21 °C. Previsti 17°C a Bari e Imperia, 18°C a Roma, Ancona, Messina, Cagliari e Torino, 19°C ad Aosta, Pescara, Palermo, 20°C a Milano, Verona, Brescia, 21°C a Novara, Trento, Firenze e Trieste, 22°C a Bolzano.



Le previsioni per domenica 30 marzo - Domenica tempo stabile e complessivamente buono o discreto, nonostante il transito un po' più frequente di nubi sottili ad alta quota, che spesso potranno velare il cielo, limitando in parte il soleggiamento. Nubi più dense ed estese in Sardegna e, a tratti, anche su Sicilia, zone interne del Centro ed estremo Nordovest. Temperature senza grandi variazioni, clima sempre mite. Venti: da deboli a moderati di Scirocco intorno alle Isole maggiori.



Anche domenica sarà molto sensibile la forte escursione termica. Tra primo mattino e pomeriggio ci saranno anche fino a 17°C di differenza, soprattutto al Nord. Ad Aosta si passerà da 3°C a 20°C, dai 5°C ai 21°C a Novara e Bolzano, dai 7°C ai 19°C a Torino, dai 9°C ai 20°C a Milano, dai 4°C ai 20°C a Lamezia, dai 7°C ai 22°C a Sassari.



La tendenza della prossima settimana - L'alta pressione proteggerà l'Italia anche per buona parte della prossima settimana. Nel dettaglio lunedì sarà una giornata con prevalenza di sole quasi dappertutto. Da segnalare un po' di nubi in più sulle Isole maggiori e, nel pomeriggio, anche sui rilievi dell’Appennino centro-meridionale. Occasionali precipitazioni sui rilevi interni della Sardegna. Venti deboli e temperature senza variazioni, sempre in linea con valori tipicamente primaverili.



Anche martedì situazione del tutto simile con prevalenza di tempo bello e stabile, poi da mercoledì la tendenza vede un aumento della nuvolosità in tutto il Centronord, specie su Liguria e Toscana. A partire da giovedì inoltre potrebbe arrivare una nuova perturbazione atlantica, la prima del mese di Aprile, che porterebbe un primo peggioramento con piogge a iniziare da parte del Nordovest e Sardegna. La stessa perturbazione richiamerà poi caldi venti di Scirocco su tutto il Centrosud e Isole, con un sensibile aumento delle temperature in quelle zone.