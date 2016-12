23 agosto 2014 Meteo, fine settimana d'estate solo per il Sud: continua il maltempo al Nord La prossima settimana vedrà una graduale rimonta dell'alta pressione: il tempo sarà dunque più stabile e soleggiato Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:44 - In questo fine settimana l'estate si farà vedere in modo pieno al Sud e nelle Isole. Sabato invece tempo molto instabile al Centronord per il passaggio di una veloce perturbazione dalla Spagna e il contemporaneo arrivo di aria fresca dal Nord Europa. Domenica però è già previsto un rapido miglioramento con tempo soleggiato anche al Centronord. Nel corso della prossima settimana tempo più stabile grazie al rinforzo dell'alta pressione.

Le previsioni per sabato 23 agosto - Al mattino rovesci al Nord, tranne in Valle d'Aosta, in estensione a Umbria e Toscana; bello altrove, ma con nubi in aumento al Centro. Nel pomeriggio bel tempo su gran parte del Lazio, al Sud e Isole; ampie schiarite anche all'estremo Nordovest. Instabile con rovesci e temporali su Lombardia orientale, Nordest e zone interne e adriatiche del Centro, tranne le coste abruzzesi e molisane. Saranno possibili forti temporali in Triveneto, Umbria e Marche.



In serata attenuazione dei fenomeni si concentreranno solo su Alpi orientali e Friuli Venezia Giulia. Inizierà a soffiare un vento di Maestrale piuttosto intenso in Sardegna a partire dalla sera.



Le temperature massime saranno in calo al Nord e nelle zone del Centro colpite dalle piogge. Continuerà invece il caldo intenso all'’estremo Sud con punte di 35 gradi in Sicilia.



Le previsioni per domenica 24 agosto - Domenica giornata nettamente migliore, con bel tempo in gran parte dell'Italia, con un po' più di nubi al mattino in Triveneto, Emilia e Toscana e, nel pomeriggio, limitatamente ai rilievi friulani e sulle zone appenniniche di Emilia Romagna, Marche e Abruzzo, dove non si esclude qualche pioggia. Sole pieno al Nordovest settore centrale tirrenico Sud e Isole. Venti moderati di Maestrale in Sardegna, basso Tirreno e Canale di Sicilia.



Temperature in sensibile rialzo al Nord e su Toscana Umbria e Marche. Valori invece in calo nel resto dell'Italia e al Sud si attenuerà il caldo anche grazie ai moderati venti di Maestrale.



La tendenza per la prossima settimana - La prossima settimana vedrà una graduale rimonta dell'alta pressione: il tempo sarà dunque più stabile e soleggiato, sopratutto al Centrosud. Da segnalare solo a tratti annuvolamenti in transito tra lunedì e martedì al Nord, con locali episodi instabili relegati ai settori alpini e prealpini. Le perturbazioni atlantiche riusciranno solo a sfiorare il Nord e il loro nucleo più attivo transiterà al di là delle Alpi. Le temperature saranno in aumento anche al Nord, soprattutto nella seconda parte della settimana.