Meteo, Ferragosto con tempo buono ma senza gran caldo

20:37 - "Le correnti fresche che seguono la perturbazione transitata mercoledì al Nord, nella giornata di oggi - afferma il meteorologo Daniele Izzo - porteranno un po' di instabilità e un calo delle temperature anche nelle regioni centrali e poi domani, Ferragosto, un’attenuazione del caldo pure al Sud, dove però il tempo rimarrà bello; al Nord invece oggi e domani saranno due giornate tra sole e nuvole".

"Ancora un po' di temporali sulle Alpi e possibili occasionali sconfinamenti anche sulle vicine zone di pianura. Nel fine settimana ci attendono un sabato con un po’ di instabilità al Nordest e regioni centrali adriatiche e una domenica invece bella e stabile in tutta Italia con temperature in generale non oltre i 30 gradi. Il bel proseguirà anche lunedì".



PREVISIONE PER OGGI (GIOVEDI')



Oggi al mattino ben soleggiato al Nordovest, Emilia, Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Isole maggiori; alternanza tra sole e nuvole nel resto del paese con qualche rovescio o temporale su Venezia Giulia, Marche e zone interne del Centro. Nel pomeriggio aumenta il rischio di rovesci o temporali su Lombardia settentrionale e orientale, Triveneto, Emilia mentre al Centro i fenomeni interesseranno l’area tra il sud delle Marche, l’Appennino centrale, l’Abruzzo e, marginalmente, il Molise. Temperature massime ancora vicine ai 40 gradi in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale ma con afa in attenuazione; valori in rialzo al Nordovest, in calo nel resto del Paese. Ventoso sui mari di Ponente a causa del Maestrale e sullo Ionio per il Libeccio.



PREVISIONE PER DOMANI (VENERDI', FERRAGOSTO)



Venerdì, giorno di Ferragosto, al Centrosud e all'estremo Nordovest tempo in prevalenza soleggiato salvo qualche nube di modesta entità. Nel resto del Nord nuvolosità variabile, salvo ancora un po' di sole in mattinata in Romagna. Primi rovesci o temporali in mattinata su Lombardia, Prealpi venete e Trentino Alto Adige, in trasferimento nel pomeriggio al resto del Veneto, al Friuli Venezia Giulia e all'Emilia. In serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, con ampi rasserenamenti in arrivo al Nordovest. Temperature in diminuzione anche al Sud dove si interrompe l'ondata di caldo. Venti: moderati occidentali su mari e regioni di ponente, forti di Libeccio su mar Ligure e alto Tirreno, Maestrale in Sardegna.



LA TENDENZA



Weekend con tempo nel complesso buono. Sabato tempo in generale bello, un po' di instabilità su Appennino settentrionale, Romagna, nord della Toscana, Marche, Appennino umbro-marchigiano. Tra pomeriggio e sera qualche temporale anche su Abruzzo e Molise, isolati fenomeni sulle Prealpi venete. Venti di Maestrale in Sardegna, temperature in ulteriore calo soprattutto lungo l’Adriatico. Da domenica fino a martedì fase di tempo stabile e soleggiato dappertutto, con temperature ovunque nella norma, o localmente al Nord anche al di sotto. Nella seconda parte della prossima settimana probabile, nuova intensa ondata di calore al Sud e sulle Isole.