Meteo, Ferragosto con il sole ma niente afa al sud

10:28 - "Fresche correnti settentrionali oggi metteranno fine al caldo intenso anche nelle regioni meridionali dove comunque - afferma il meteorologo Andrea Giuliacci - resisterà il sole mentre l'ennesima perturbazione atlantica lambirà il Nord Italia favorendo la formazione di qualche temporale sulle Alpi e sulle vicine pianure di Lombardia, Veneto e Friuli, senza comunque che queste piogge guastino del tutto il Ferragosto neanche al Nord.

Nel fine settimana ci attendono un sabato con un po' di instabilità al Nordest e regioni centrali e una domenica invece bella e stabile in tutta Italia ma con caldo sopportabile, grazie a temperature in generale nella norma al Sud e leggermente al di sotto dei valori medi stagionali al Centronord. Bel tempo ovunque anche lunedì, mentre tra martedì e mercoledì è probabile un nuovo moderato peggioramento al Nord".



FERRAGOSTO CON IL SOLE AL CENTROSUD. PIU' NUBI AL NORD CON QUALCHE EPISODIO INSTABILE SU LOMBARDIA E NORDEST



Oggi al mattino cielo nuvoloso su gran parte del Nord, a eccezione di Emilia e Romagna, con qualche rovescio o temporale su Lombardia, Trentino e Alto Adige; in prevalenza sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia, con qualche nuvola in più solo su Toscana e Umbria. Nel pomeriggio qualche timida schiarita all'estremo Nordovest, nuvole in aumento invece in Emilia: rovesci e temporali bagneranno qua e là la Lombardia Orientale e il Triveneto. Moderati venti occidentali o di Maestrale al Centrosud e Isole.



TEMPORANEA FINE DELL’ONDATA DI CALDO AL SUD



Le temperature massime saranno quasi ovunque in calo, anche di 5-8 gradi nelle regioni meridionali, dove finirà l'ondata di caldo intenso. Il calo sarà piuttosto sensibile in Puglia, grazie all'arrivo di venti settentrionali più freschi. A Brindisi ad esempio si passerà dai 38°C di ieri a 31°C, a Lecce da 37°C a 32°C, a Bari da 35°C a 30°C.



SABATO VARIABILE E A TRATTI INSTABILE AL NORDEST E REGIONI CENTRALI



Sabato la perturbazione scivolerà sui settori orientali della Penisola con effetti più rilevanti principalmente sul Medio Adriatico. Al mattino qualche isolato rovescio su Emilia Romagna e Nord delle Marche, nuvoloso in Alto Adige, alta Toscana, Abruzzo Molise e Gargano. Nel pomeriggio locali rovesci su zone interne della Toscana, Umbria, Appennino Emiliano, Marche Abruzzo; temporali tra sera e notte su Molise e nord della Puglia. Qualche temporale pomeridiano anche sulla fascia prealpina tra Veneto e Friuli. Tempo bello altrove. Temperature con poche variazioni: ulteriori lievi cali sul medio Adriatico e Ionio. Lievi rialzi al Nordovest. Soffieranno ancora venti nord-occidentali al Sud. Maestrale localmente forte in Sardegna.



TENDENZA: DOMENICA E LUNEDI' GIORNATE DI SOLE OVUNQUE E TEMPERATURE GRADEVOLI. NUOVA ONDATA DI CALDO AL SUD DA MARTEDI'



Domenica bel tempo in tutta Italia. Da segnalare soltanto poche nuvole residue al Sud e medio Adriatico al mattino. Sarà una giornata senza caldo intenso, con temperature leggermente al di sotto delle medie. Venti moderati settentrionali Centrosud e Isole. Lunedì ancora tempo bello, solo qualche nube in più in transito al Nord. Temperature in aumento ma ancora nella norma. Secondo le attuali proiezioni è prevista una nuova intensa ondata di caldo africano al Sud e sulle Isole a partire da martedì 19 che si intensificherà a metà settimana. La Sicilia sarà una delle regioni maggiormente colpite dal caldo intenso, con temperature che supereranno diffusamente i 35°C. Anche al Nord le temperature saranno in aumento così come i tassi di umidità, e inizierà a farsi sentire l’afa. Da martedì le regioni settentrionali torneranno a essere lambite dalle perturbazioni atlantiche e si ripresenterà così la variabilità, con il rischio di instabilità su Alpi, Prealpi e vicine pianure.