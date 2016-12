12:40 - La nuova perturbazione che ha raggiunto l'Italia porta maltempo soprattutto al Nordovest e sul Medio Tirreno. Giovedì le piogge arriveranno al Nordest, in Emilia Romagna e sulle regioni centrali, ma anche in Campania e Sicilia. "Da venerdì - anticipa il meteorologo Flavio Galbiati - una vasta area di bassa pressione condizionerà il tempo per tutto il fine settimana, con prevalenza di giornate nuvolose e piogge anche forti".

Le previsioni per mercoledì - Resistono schiarite sul versante adriatico del Centro, al Sud e in Sicilia; nuvole nel resto dell'Italia. Piogge e qualche rovescio su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana; piogge più isolate possibili anche nelle Venezie, in Emilia, Lazio e Sardegna settentrionale. Neve sulle zone alpine centro-occidentali oltre 900-1000 metri. Venti moderati sui mari di ponente. Temperature massime in diminuzione nelle zone interessante dal peggioramento. Calo più lieve al Nordest e regioni centrali.



Le previsioni per giovedì - La perturbazione si muoverà verso est ma l'aria fresca che la segue di sé manterrà una certa instabilità atmosferica: il cielo sarà quindi nuvoloso un po' in tutto il Paese ma con tendenza ad ampie schiarite all'estremo Nordovest e in Sardegna. Rischio di precipitazioni su Liguria di Levante, alta Toscana, Centro, Campania e Sicilia. Non si escludono fenomeni isolati anche in alcune regioni del Nordest (Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia). In Campania e sul basso Lazio i rovesci potranno essere più intensi. La sera le precipitazioni tenderanno a interessare anche il resto del Sud. Temperature in rialzo al Nordovest, poche variazioni altrove. Venti: moderati di Maestrale sul mare di Sardegna.



La tendenza per il weekend - Nella giornata di venerdì arriverà l'ultima perturbazione del mese, la nr.13. Al mattino nubi irregolari in tutta Italia , con poche piogge su alta Toscana e nord Sardegna, in forma residua nel Salento e sud Calabria. Nel corso del pomeriggio piogge in gran parte del Nordovest fino alla Lombardia, settore tirrenico fino alla Campania, Sardegna e Friuli Venezia Giulia. Sul settore alpino la quota neve andrà dai 600- 1000 metri. Tra sera e notte il peggioramento coinvolgerà anche tutto il Nordest, le Marche e la Sicilia occidentale. Possibili rovesci temporali in Toscana Lazio Sardegna. La neve sul settore alpino potrebbe nella notte arrivare anche ai 500 metri sulle Alpi centrali. Cadrà la neve anche in Appennino fino 600-800 metri su quello settentrionale, sui 1000-1300 metri su quello centrale. Le temperature massime saranno in calo di 1-3 gradi. Venti moderati occidentali su tutti i mari di ponente, localmente forti di Libeccio in Sardegna.



La perturbazione creerà una vasta area di bassa pressione centrata sulla Penisola, che condizionerà il tempo anche nel fine settimana. Sabato tempo perturbato su tutto il Centrosud, sul Nordest ed est Lombardia. Andrà un po' meglio all'estremo Nordovest (e in Val d'Aosta si potrà godere anche di del sole). Le piogge più intense e continue sulle Venezie e settore tirrenico, nevicherà in quota sull'Appennino settentrionale e centromeridionale e sulle Alpi orientali. Temperature in ulteriore calo. Sarà ventoso venti occidentali anche forti sud, tirreno e Isole raffiche 50-60 km/h.



Domenica l'area di bassa pressione sul Mediterraneo centrale verrà alimentata da un nuovo impulso perturbato proveniente da ovest. Il tempo sarà perturbato e instabile in tutto Centrosud e anche in Emilia Romagna. Nel resto del Nord non mancheranno le nubi ma su Val Padana, Liguria e alto adriatico il tempo sarà più asciutto che piovoso. Giornata molto ventosa al Centrosud, con venti tempestosi al Sud e sulle Isole con raffiche di Maestrale anche fino a 90-100 km in Sardegna.