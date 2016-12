2 agosto 2014 Meteo: estate piena al Sud e sulle Isole, ancora instabile al Centronord Lunedì bel tempo in tutta Italia in attesa di una nuova perturbazione che qualche temporale martedì al Nord e poi mercoledì sull'Appennino e sul versante adriatico Tweet google 0 Invia ad un amico

10:54 - Grazie all'alta pressione sarà un fine settimana nel complesso bello al Sud e nelle Isole con il caldo che aumenterà quasi ovunque con punte vicine ai 35 gradi nelle regioni meridionali e in Sicilia. Per il Centronord sarà invece un weekend meno soleggiato e più instabile. Lunedì bel tempo in tutta Italia in attesa di una nuova perturbazione che qualche temporale martedì al Nord e poi mercoledì sull'Appennino e sul versante adriatico.

Le previsioni per sabato 2 agosto - Prevalenza di tempo bello in Emilia, Romagna e gran parte del Centrosud, nonostante qualche temporaneo rannuvolamento, specie su Appennino e versante tirrenico. Nubi in addensamento sul centro-sud della Sardegna dove sarà anche possibile qualche breve piovasco. Nuvoloso sul resto del Nord, con isolati rovesci o temporali su Alpi, Prealpi, più probabili e insistenti sul centro-nord del Piemonte e della Lombardia.



Le previsioni per domenica 3 agosto - Domenica nuvolosità irregolare su gran parte del Centronord, Campania e Puglia; sole pieno sulle Isole e in Calabria. Nel corso della giornata qualche debole pioggia sparsa sarà possibile sulle regioni centrali, rovesci e temporali in Liguria, nord della Toscana e gran parte delle regioni settentrionali. Nel pomeriggio attenuazione dei fenomeni al Nordovest dove inizieranno le schiarite. Temperature massime in ulteriore aumento al Sud e in Sicilia, in lieve calo invece nel resto d'Italia. Sarà una giornata molto calda allestremo Sud e in Sicilia.



La tendenza della prossima settimana - Lunedì il tempo migliorerà anche al Nord con una giornata soleggiata un po' dappertutto. Nei giorni successivi con poche eccezioni, proseguirà un tempo in prevalenza bello al Centrosud mentre al Nord martedì è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che farà sentire i suoi effetti dapprima al Nord, in seguito anche su parte delle regioni peninsulari. Nella seconda parte della settimana si potrebbe andare incontro a una fase di tempo più stabile per la maggior parte del nostro Paes