Meteo, estate ancora in altalena

10:42 - "Le perturbazioni responsabili del maltempo che ieri ha colpito soprattutto il Nord si allontanano, lasciandosi alle spalle ancora un po' di instabilità che oggi darà luogo a qualche temporale nelle zone interne delle regioni orientali del nostro Paese. Un'altra perturbazione (la nr. 10 del mese) arriverà nel corso di lunedì al Nordovest.

"In serata - afferma il meteorologo Flavio Galbiati - la perturbazione porterà forti precipitazioni che nella notte seguente raggiungeranno anche il Nordest. Martedì giornata con rovesci e temporali in gran parte del Centronord. Da giovedì il tempo tornerà bello e stabile in Emilia Romagna e al Centrosud, mentre il resto del Nord resterà esposto al passaggi di sistemi nuvolosi".



OGGI TREGUA AL NORDOVEST, REGIONI TIRRENICHE, SUD E ISOLE. TEMPERATURE IN RIALZO AL NORD



Domenica prevalentemente sereno o poco nuvoloso al Nordovest, sui versanti tirrenici e sulle isole maggiori, salvo locali addensamenti pomeridiani sui rilievi. Sulle altre zone, compreso l’est della Lombardia, nuvolosità irregolare con parziali schiarite sulle coste di Veneto, Emilia Romagna e Marche; rovesci e temporali sulle Alpi orientali e nelle zone interne del Triveneto e del Centrosud, con locali sconfinamenti verso le coste di Abruzzo, Molise e centronord della Puglia. In serata cessano le precipitazioni.



Temperature massime in sensibile rialzo al Nord; in calo al Sud, su medio Tirreno e basso Adriatico, e Isole, dove i venti di Maestrale sostituiscono lo Scirocco che ieri ha fatto sfiorare i 40 gradi nel Palermitano. Previsti 26°C a Bologna e Venezia, 27°C a Milano, Bari e Pescara, 28°C a Firenze, e Napoli, 32°C a Catania.



LUNEDI’ INIZIA BENE, MA TRA POMERIGGIO E SERA ARRIVA UNA NUOVA PERTURBAZIONE AL NORD, A INIZIARE DA OVEST



Lunedì mattinata tranquilla, nuvolosità basso Lazio Campania bassa Adriatico senza piogge. Nel pomeriggio prima fase del nuovo peggioramento rovesci temporali su Alpi e pianure immediatamente vicine, in modo più diffuso il Piemonte. Tra sera e notte rovesci o temporali anche forti tra Piemonte e Lombardia occidentale. Qualche rovescio coinvolgerà anche la Liguria, l’alta Toscana e le coste delle Venezie. Aumentano le nuvole al Centro. Temperature in calo sullo Ionio, lievi cali sulle Alpi, rialzi temporanei nelle pianure del Nordest. Ventilazione debole sulle Isole, tra sera e notte si intensifica il Libeccio sul Mar ligure.



TENDENZA: INIZIO SETTIMANA VARIABILE, DA GIOVEDI’ PIU' STABILE AL CENTROSUD ED EMILIA



Martedì la perturbazione si trasformerà in una circolazione ciclonica a carattere di goccia fredda che transiterà da Nordovest verso l’alto Tirreno, determinando instabilità diffusa soprattutto al Centronord. Avremo quindi il rischio elevato di rovesci e temporali al Nord (meno interessata l’Emilia Romagna), al Centro rovesci e temporali sopratutto nel pomeriggio, e sarà meno coinvolto il medio Adriatico. Tempo buono al Sud e in Sicilia. Forte Libeccio sul Mar Ligure e dalla sera Maestrale sulla Sardegna. Le temperature in calo nelle zone interessate dalle piogge. Sarà invece molto caldo al Sud e Sicilia. Mercoledì la goccia fredda si sposterà verso est ma potrà ancora portare instabilità sulle regioni centrali (adriatico), con fenomeni residui anche sui settori alpini centro-orientali e al Nordest. Nuvole anche in Sardegna dove soffierà anche il Maestrale. Da giovedì il tempo tornerà bello e stabile in Emilia Romagna e al Centrosud, mentre il resto del Nord resterà esposto al passaggi di sistemi nuvolosi.