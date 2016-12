8 giugno 2014 Meteo, è arrivata l'estate: si toccano i 35° Il caldo andrà aumentando giorno dopo giorno, così come i tassi di umidità, che faranno percepire un clima più afoso già nei prossimi giorni nelle zone di pianura Tweet google 0 Invia ad un amico

16:38 - Domenica dal sapore tipicamente estivo grazie all'Anticiclone Nord-Africano che garantirà tempo bello e stabile in gran parte d'Italia anche durante la prossima settimana. Il caldo andrà aumentando giorno dopo giorno, così come i tassi di umidità, che faranno percepire un clima più afoso già nei prossimi giorni nelle zone di pianura. Il picco del caldo è previsto tra lunedì e martedì al Centronord, con punte di 34/35 gradi.

Da mercoledì punte di 33-34 gradi anche al Sud. Un possibile ridimensionamento delle temperature è previsto per il prossimo fine settimana.



Le previsioni per domenica 8 giugno - Bel tempo ovunque con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio si formeranno un po' di nuvole sulle Alpi, ma con rischio molto basso di temporali che eventualmente potranno interessare solo le Alpi occidentali (in particolare quelle Piemontesi). Venti deboli e a regime di brezza, con rinforzi di Maestrale solo tra basso Adriatico e Ionio.



Temperature in aumento - Temperature massime in ulteriore leggero aumento, con valori per lo più compresi tra 28 e 32 gradi e qualche punta di 33-35 gradi. Tra le città più calde Roma, Bologna, Alghero e Novara con 32°C, Milano, Brescia, Bergamo, Verona e Grosseto con 33°C, Firenze e Bolzano con 34°C. A causa dell’accumulo dell’umidità nei bassi strati le temperature realmente percepite dal nostro corpo saranno anche di 2°C in più rispetto al valore descritto dal termometro.



Le previsioni per lunedì 9 giugno - Lunedì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Tra il pomeriggio e la sera si formeranno un po' di nuvole e qualche breve temporale di calore sulle Alpi e, occasionalmente, sui rilievi della Sicilia. Temperature minime in ulteriore leggero aumento; massime con valori per lo più compresi tra 28 e 32 gradi e qualche punta di 33-34 gradi; caldo accentuato da un po' di afa in Valpadana e nelle valli del Centro.



La tendenza per la prossima settimana - Martedì ancora sole ovunque con il rischio di temporali isolati in tutto l’Appennino meridionale (Irpinia, Appennino calabro-lucano) e sulle Alpi centrali. Mercoledì e giovedì la situazione non cambierà e saranno possibili ancora pochi temporali di calore relegati sui rilievi. Venerdì aumento dell'instabilità sui rilievi alpini con un possibile ridimensionamento delle temperature che torneranno così su valori più prossimi alle medie stagionali.