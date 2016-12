Meteo, due giorni di sole e caldo

10:19 - "L’ultima perturbazione si sta oramai allontanando e - afferma il meteorologo Andrea Giuliacci - nelle giornate di oggi e domani l’alta pressione occuperà l’Italia, garantendo così tempo bello e stabile in tutto il Paese, con qualche acquazzone isolato nella mattinata odierna solo all'estremo Sud; il caldo sarà sopportabile, con temperature in generale leggermente al di sotto della norma".

"Da martedì tornerà invece un po' di instabilità al Nord, di nuovo lambito dalle perturbazioni in transito al di là delle Alpi, mentre al Sud inizierà una nuova ondata di caldo intenso".



OGGI PREVALENZA DI SOLE, POCHE NUVOLE IN TRANSITO AL SUD



Oggi al mattino un po' di nuvolosità su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Basilicata, ma con pochi acquazzoni residui solo sul Salento; in generale sereno o al più poco nuvoloso sulle altre regioni. Nel pomeriggio prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in quasi tutto il Paese, con appena qualche nuvola innocua in più su Alpi Centro-Orientali e Appennino Centrale. Moderati venti di Maestrale al Sud e Sicilia.



TEMPERATURE DI NUOVO AL DI SOTTO DELLA NORMA. QUESTA MATTINA FRESCO FUORI STAGIONE: SOLO 11°C A CUNEO E PIACENZA



Temperature massime in rialzo al Centronord, ulteriori lievi cali in Puglia e sullo Ionio, e comunque in generale al di sotto delle medie stagionali e per lo più comprese tra 25 e 29 gradi, con qualche punta fino a 30-32 gradi solo in Calabria e Sicilia. Le temperature minime di questa mattina sono state davvero al di sotto della norma per la stagione: registrati solo 8°C ad Aosta, 9 a Rieti, 10àC a Trento, 11°C a Cuneo e Piacenza.



LUNEDI’ TEMPO ANCORA BELLO, INIZIA AD ATTIVARSI LO SCIROCCO IN SARDEGNA



Lunedì tempo nel complesso bello, con tanto sole e un po' di nuvole innocue che a tratti nasconderanno il cielo, specie a partire dal pomeriggio, solo su Alpi, Piemonte, Liguria centrali e Friuli. A fine giornata qualche goccia di pioggia sulla Liguria centrale. Temperature massime quasi ovunque in leggero aumento, nella norma o solo di poco al di sotto. Punte oltre i 30°C solo in Sardegna, per l’arrivo di venti di Scirocco. Libeccio anche moderato in Liguria.



TENDENZA: MARTEDI’ PEGGIORAMENTO AL NORD E INIZIO DI UNA NUOVA ONDATA DI CALDO AL SUD



Martedì sembra profilarsi l'arrivo di una nuova perturbazione, che porterà un peggioramento del tempo al Nord. Il cielo sarà infatti nuvoloso sulle regioni settentrionali, con qualche pioggia o rovescio sparso più probabili su nord Lombardia ed estremo Nordest. Qualche nuvola di passaggio anche al Centro e sulla Sardegna, con maggiori addensamenti nel nord della Toscana. Al Sud e Sicilia tempo bello, specialmente al mattino, poi avremo qualche passaggio nuvoloso innocuo nella seconda parte della giornata. Soffieranno venti tesi di Scirocco su Tirreno e Canale di Sicilia. Proprio a causa dello Scirocco le temperature saranno in aumento su tutta la Penisola e sulle Isole. Inizierà quindi una nuova, intensa ondata di caldo al Sud: una massa d'aria proveniente dall’entroterra nordafricano, dove le temperature massime in questi giorni arrivano a toccare i 45°C, si riverserà sulle nostre regioni meridionali. La seconda parte della settimana vedrà dunque giornate molto calde al Sud e sulle Isole (soprattutto la Sicilia dove si potranno toccare picchi anche di 38°), mentre a tratti il Nord verrà attraversato da perturbazioni in transito sull'Europa centrale. Qualche annuvolamento passeggero anche sul resto dell'Italia, con occasionali piogge possibili al Centro (Toscana, Umbria e Marche).



ESTATE ANOMALA: LA CONFERMA DAI DATI SATELLITARI DELLA NASA L’estate 2014 nel nostro Paese, soprattutto al Nord, si sta profilando come una stagione davvero anomala, sia a livello di precipitazioni che di temperature. Una conferma di questa tendenza arriva anche dalla Nasa. L’Agenzia spaziale americana ha pubblicato negli ultimi giorni i dati relativi alle anomalie termiche della superficie terrestre dello scorso mese di luglio, realizzati a partire dalle elaborazioni dello strumento Modis del satellite Aqua, lanciato in orbita nel 2002. Le mappe mostrano chiaramente le anomalie delle temperature sulla superficie terrestre (land surface temperature-Lst). Non si tratta di temperature assolute, ma di valori che mostrano quanto la superficie terrestre sia stata riscaldata al di sopra o al di sotto della media (fino a 10°C di anomalia positiva o negativa). La colorazione rossa indica le aree dove il terreno è stato più caldo della norma, mentre il blu mostra le zone che hanno avuto valori al di sotto della norma. LìItalia, così come buona parte dell’Europa, ha registrato temperature decisamente al di sotto della media, soprattutto nell'ultima parte del mese. Record positivi sono stati rilevati invece nei Paesi baltici, in Polonia, Svezia e Bielorussia.