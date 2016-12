22 giugno 2014 Meteo, domenica di bel tempo: ma da lunedì arriva il caldo africano al Centrosud Nei primi giorni della settimana il caldo e l'afa però sono destinati ad aumentare, soprattutto al Centrosud dove l'Anticiclone Nordafricano potrà favorire un'impennata delle temperature fino a picchi vicini a 40 gradi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:08 - La domenica trascorrerà all'insegna del tempo estivo, con protagonisti il sole e un caldo non eccessivo. Nei primi giorni della settimana il caldo e l'afa però sono destinati ad aumentare, soprattutto al Centrosud dove l'Anticiclone Nordafricano con il suo carico di aria torrida sahariana diverrà molto più efficace e potrà favorire un'impennata delle temperature fino a picchi vicini a 40 gradi.

Nel frattempo le regioni settentrionali, specialmente a nord del corso del Po, rimarranno maggiormente esposte alle correnti instabili che daranno luogo a condizioni più variabili, caratterizzate da un rapido alternarsi di nubi, momenti soleggiati e temporali.



Le previsioni per domenica 22 giugno - Bel tempo con prevalenza di sole in tutte le regioni, specialmente al Centrosud e in Emilia Romagna, con cielo sereno fin dal mattino. Nelle altre zone del Nord saranno presenti un po' di nuvole alternate comunque ad ampie schiarite. Solo in prossimità dei rilievi saranno possibili dei locali temporali di breve durata fra il pomeriggio e la sera sulle Alpi piemontesi e su quelle lombarde. Temperature in crescita con valori massimi intorno a 27-32 gradi, e punte di 33-34 nelle zone interne della Sardegna; un po' di afa al Nord.



Le previsioni per lunedì 23 giugno - Lunedì tempo prevalentemente soleggiato al Centrosud e sulle Isole con qualche passaggio nuvoloso al Centro (specialmente in Appennino) e in Sardegna; al Nord generalmente nuvoloso con primi temporali possibili sin dal mattino tra alto Piemonte e alta Lombardia. Nel pomeriggio possibilità di temporali in particolare su Piemonte, alta Lombardia, Veneto, Friuli e Alpi centro-orientali. Temperature in aumento ovunque tranne che nelle zone interessate dai temporali. Venti moderati di Scirocco su Sardegna, Tirreno e Mar Ligure.



La tendenza per la prossima settimana - Nella prima parte della settimana potremmo assistere alla seconda ondata di caldo africano del 2014, che questa volta dovrebbe coinvolgere il Centrosud, e in modo più significativo il Sud, sia in termini di durata che in termini di picchi massimi di temperature. Una lingua di aria rovente proveniente dall'entroterra tunisino-algerino (dove in questi giorni le temperature si aggirano intorno ai 45 gradi) si riverserà sulle nostre regioni meridionali, con il suo carico di caldo e umidità.



In particolare, tra martedì e mercoledì il caldo aumenterà ulteriormente e si potranno anche toccare punte vicine ai 38-40 gradi al Sud e nelle Isole (in particolare, a causa dei tassi di umidità in Puglia si toccheranno temperature massime di 35 gradi e percepite di 40 gradi). Martedì lo zero termico al Centrosud risulterà tra i 4300 e 4400 metri.



Farà caldo anche al Nord ma senza eccessi con temporali che tra martedì (più probabili al Nordest) e mercoledì (presumibilmente la giornata peggiore in quanto a diffusione dei fenomeni) potranno svilupparsi su tutte le regioni. Da mercoledì aumenterà il rischio di temporali anche al Centro con un’attenuazione del caldo: caldo che inizierà ad attenuarsi anche al Sud e in Sicilia nel corso della giornata di giovedì. Seguiranno maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.