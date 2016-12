Meteo, da mercoledì caldo estivo

11:30 - "La perturbazione numero 4 di luglio giunta sabato in giornata dalla Francia, in questa domenica darà ancora vita a numerosi rovesci e temporali su gran parte delle nostre regioni. E anche le temperature - afferma il meteorologo Daniele Izzo - rimarranno inferiori alla norma, specie al Centronord. Nuove piogge, sempre concentrate soprattutto al Centronord, arriveranno nella giornata di lunedì.

"Passerà infatti l'ennesima perturbazione, la numero 5 di luglio, la quale martedì prima di abbandonare la Penisola porterà un po' di piogge anche al Sud. Poi nella seconda parte della settimana l'alta pressione si allungherà sull'Italia, regalandoci finalmente un tempo più estivo, con tanto sole e caldo tipico di luglio".



DOMENICA SOLEGGIATA SOLO ALL’ESTREMO SUD. ATTESI FORTI TEMPORALI AL NORD



Domenica mattina ampie zone soleggiate nell’estremo Nordovest, in Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia centro-meridionale; nuvole altrove con qualche rovescio o temporale su Triveneto, coste dell’Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Campania e nordovest della Sardegna. Nel pomeriggio ancora instabile al Nordest, temporali meno diffusi al Centro, soprattutto sulle zone interne. Al Nordovest si accentuerà l’instabilità con temporali in arrivo anche sulle pianure di Piemonte e tra tardo pomeriggio anche in Lombardia. Prevalenza di sole in Sicilia, Calabria, Sardegna e Puglia meridionale; molte nubi altrove con rovesci e temporali sparsi al Nord, zone interne del Centro, Campania, Puglia e Basilicata. In serata fenomeni in attenuazione al Centrosud. Moderati venti occidentali al Sud e Isole. Attenzione: rovesci e temporali anche forti in Piemonte, Lombardia e Triveneto.



TEMPERATURE ANCORA SOTTO LE MEDIE: I 30°C SOLO AL SUD E IN SICILIA



Temperature massime ancora diffusamente al di sotto delle medie stagionali. Valori in calo al Nordest, regioni centrali, Campania, Basilicata e Puglia. Previsti nel pomeriggio 25°C a Torino, Perugia Roma e Alghero, 26°C a Milano, Ancona, Sassari, 27°C a Verona, 28°C a Bari e Cagliari, 31°C a Catania.



LUNEDI' NUOVE PIOGGE ANCHE FORTI AL NORD. INSTABILE ANCHE AL CENTRO E PARTE DEL SUD



Un altro impulso instabile tra questa sera e stanotte porterà tempo instabile al Nord, con rovesci e temporali anche su pianure e zone montuose. Instabile anche su Liguria e alta Toscana con fenomeni a tratti intensi. Lunedì nella mattinata piogge su quasi tutto il Nord e Toscana, con il clou su Lombardia, Nordest. Rovesci anche sul nordovest della Sardegna. Temporanee schiarite su medio adriatico, Sud e Sicilia. Tra fine mattinata e pomeriggio gli effetti della perturbazione si estenderanno a tutto il Centro, tutta la Sardegna, Campania e nord della Puglia. Al Nord fenomeni tenderanno ad esaurirsi tra Val d’Aosta e Piemonte, in serata miglioramento evidente al Nordovest, con schiarite più ampie. I rovesci si concentreranno su regioni adriatiche e anche all’estremo Sud entro la notte. Zone a rischio forti fenomeni: Liguria di levante, Toscana, Emilia e Lombardia. Temperature massime in calo al Nord, sulla Toscana e sulla Sardegna. Calo sensibile al Nordest.



METEO ISOLA DEL GIGLIO



In vista delle operazioni di rimozione della nave Costa Concordia, nella la zona del Giglio lunedì prevediamo al mattino cielo nuvoloso con una ventilazione non particolarmente intensa. Soffieranno venti deboli in prevalenza meridionali con temporanei rinforzi; il mare sarà da poco mosso a mosso. Nel pomeriggio possibili deboli piogge, ma la ventilazione resterà non intensa.



MARTEDi' ULTIME PIOGGE AL CENTROSUD MA DA MERCOLEDI' TORNA LA VERA ESTATE. AFA AL NORD IL PROSSIMO WEEKEND



Martedì la coda della perturbazione avrà principalmente effetti al Centrosud. Al mattino tempo già soleggiato al Nordovest, medio tirreno e Sardegna, altrove nuvole irregolari con alcune piogge su medio basso adriatico e basso tirreno. Nel pomeriggio tendenza a schiarite su pianure del Nordest e coste medio adriatico, locali rovesci e temporali nelle zone interne del centro, bassa toscana, Prealpi orientali, Lazio, in Campania Basilicata, alto Ionio Calabria e Sicilia orientale. In serata tutto va scemando. Soffieranno ancora venti moderati su Maestrale su medio basso adriatico e parte delle Isole. Temperature massime in calo anche da 1 a 3 gradi al Sud e Sicilia tirrenica, rialzi significativi al Nord, medio Tirreno e Sardegna. Da mercoledì tornerà finalmente il volto vero dell’estate: grazie all’espansione dell’Anticiclone Nordafricano prenderà il via un nuovo periodo di tempo bello e in prevalenza soleggiato, con temperature in graduale aumento con picchi oltre i 30°C già da metà settimana. Nel prossimo fine settimana al Nord inizierà a farsi sentire anche l’afa, anche a causa della grande umidità dovuta all’abbondanza delle piogge cadute.